Mundial 2026: Definidos los rivales de la Selección Colombia en la fase de grupos
La Selección se ubicará en el Grupo K de la Copa del Mundo.
La Selección Colombia ya conoce sus rivales para la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo de Néstor Lorenzo quedó en el Grupo K de la competencia.
Colombia protagonizará uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo, puesto que se estará enfrentando a la Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los grandes favoritos al título.
El juego es inédito en esta categoría para el combinado nacional, así como el de Uzbekistán, rival que llega desde la Confederación Asiática y con el que nunca se ha enfrentado hasta la fecha.
El otro rival de la Selección Colombia llegará desde el Repechaje Intercontinental, será el ganador del triangular entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia, dicha selección se decidirá en marzo.
Fechas de los juegos
Este sábado se conocerá el fixture y las sedes de los compromisos, las posibles ciudades donde jugaría Colombia son Houston, Atlanta o Miami, en Estados Unidos; Ciudad de México o Gudalajara, en México.
Los partidos se jugarían de la siguiente manera:
- 17 de junio Vs. Uzbekistán
- 23 de junio Vs. Repechaje Intercontinental
- 27 de junio Vs. Portugal
Grupo K
- Portugal
- Jamaica/Congo/Nueva Caledonia
- Uzbekistán
- Colombia