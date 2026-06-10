Portugal sumó su tercera victoria consecutiva previo al Mundial 2026 y le mete presión a Colombia. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

La Selección de Portugal mete miedo de cara a la Copa del Mundo. El cuadro liderado por Cristiano Ronaldo sumó su tercera victoria consecutiva en duelos amistosos, la última de ellas ante Nigeria por 2-1 este miércoles 10 de junio.

Con la vista puesta en su arranque mundialista el próximo día 17 frente a la República Democrática del Congo, el entrenador Roberto Martínez decidió poner a prueba a su seleccionado frente a un rival africano, cuya presión alta e imponente físico hicieron sudar a los lusos.

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Ante esto, Portugal mostró su velocidad y en un rápido contraataque estuvo a punto de marcar, pero Cristiano Ronaldo, solo ante el portero, disparó fuera y poco después Nigeria respondió con un remate del delantero Akor Adams, que se fue a pocos centímetros de la portería.

En su segunda visita a la portería nigeriana, el equipo europeo logró el gol, obra de Pedro Neto en el minuto 23. La jugada comenzó con un pase largo y preciso de Francisco Trincão hacia un Diogo Dalot aislado en la izquierda, desde donde pasó el balón a Neto, quien, con un disparo cruzado, abrió el marcador.

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La ventaja lusitana duró hasta el 38′, cuando Nigeria empató por medio de Adams, quien, en un contraataque, aprovechó su físico para superar a varios defensas y rematar entre las piernas del guardameta Diogo Costa.

El técnico Martínez cambió a todo el equipo para la segunda parte salvo a Diogo Costa y a Cristiano, que siguió desconectado con la meta rival y fallando ocasiones claras de gol, pero salió del campo en el 64′ entre una gran ovación.

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El partido entró en una fase de poco ritmo que solo se rompió en el 75′, cuando Francisco Conceição marcó el segundo gol de Portugal. El extremo aceleró, se deshizo de su excompañero Zaidu y disparó con fuerza desde el lado derecho del área, dejando sin opciones al portero Okoye.

Portugal hará ahora las maletas para viajar el próximo viernes hacia el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, donde estará encuadrado en el grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y el Congo.