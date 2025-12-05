Álbum Panini Mundial 2026: ¿Cuándo estará disponible en Colombia y cuánto valdrá? Lo último

Cuando faltan menos de 188 días para el inicio de la Copa del Mundo del 2026, ya se habla de uno de los factores más emocionantes para los aficionados, como lo es el álbum oficial de Panini para la edición del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta edición será especial y diferente a todas las que ya se conocen a lo largo de la historia. Ya que el número de participantes aumento de 32 selecciones a 48, además, será la primera vez que la sede de este certamen sea en tres países diferentes, por ende se aumentará el número de páginas y de láminas con las que se complete el álbum.

Lea también: ¿Cuándo comienza el Mundial 2026? Partido inaugural, fecha, hora y TV en Colombia

Esta tradición para los aficionados del fútbol mundial, toma mucha relevancia por estas fechas y más ahora por la participación de la Selección Colombia. En este famoso álbum de Panini, los hinchas de la Tricolor, podrán guardar los recuerdos de lo que será el Mundial en sus 112 páginas, así mismo, como mención especial en la presentación, se mostró la que será la lámina conmemorativa de James Rodríguez en Brasil 2014.

🏆📕 PANINI hizo oficial el lanzamiento del ÁLBUM DEL MUNDIAL 2026.



Tendrá 980 FIGURITAS Y 112 PÁGINAS siendo el más grande de la historia a nivel selecciones.



Cada paquete vendrá con 7 LÁMINITAS. pic.twitter.com/PP02izcUuq — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) December 4, 2025

¿Cuánto costará el álbum en Colombia y cuándo estará disponible?

Aunque en el lanzamiento, ni Panini ni la FIFA, fueron claros en la fecha exacta en la que estará disponible para el público el álbum, se espera que sea después de que se conozcan los seis últimos cupos que completarán el Mundial, que se definirán en el repechaje los últimos días de marzo del 2026.

Normalmente, para adquirir esta colección del Mundial se realiza una preventa o se reserva este producto, pero esta fecha tampoco se conoce. Lo que sí se tiene claro en el país es que su acceso será fácil para todos los aficionados, ya que en Colombia hay una tienda oficial de Panini y llegará más rápido que a otras naciones.

Le podría interesar: Jorge Luis Pinto sobre convocatoria de Dayro Moreno al Mundial: “Puede ser útil”

El valor exacto de esa versión tampoco sé conoce oficialmente, sin embargo, basándonos en la edición anterior de Qatar 2022, el álbum estándar tuvo un precio en el país de $9.900 pesos, mientras que la versión de pasta dura costó $34.900 pesos. Las láminas por ende en el 2026 aumentarán, lo que quiere decir, que en los sobre donde viene normalmente vienen cinco figuras, que en el pasado valieron $3.500 cada uno, si se quería adquirir la caja completa donde había 104 sobres, tenía un precio de $364.000 pesos.

Lo más probable es que para esta ocasión el valor del álbum del Mundial del 2026 aumente, ya que será el más grande en toda la historía y además será especial por el regreso de Colombia a sus páginas, donde estarán las fichas de todos los jugadores que represente a la Tricolor de la mano de Néstor Lorenzo.