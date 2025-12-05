Mundial de fútbol

Grupo C, E, H y K para el Mundial 2026: Así quedaron conformados tras sorteo de la FIFA

La Selección Colombia jugará frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Trofeo del Mundial.

Foto: Getty Images.

¡Todo listo para la Copa del Mundo! Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, repartiendo así las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Internacional 1.

Será la séptima participación del cuadro nacional en un mundial de fútbol, recordando que estuvo presente en las siguientes ediciones:

  • Chile 1962 - Fase de Grupos
  • Italia 1990 - Octavos de final
  • USA 1994 - Fase de Grupos
  • Francia 1998 - Fase de Grupos
  • Brasil 2014 - Cuartos de final
  • Rusia 2018 - Octavos de final

Es preciso recordar que a los 16vos de final accederán las primeras y segundas selecciones clasificadas de cada zona, así como las ocho mejores terceras. Es por esto que se espera una clasificación colombiana, pensando en superar lo hecho con anterioridad.

REVIVA ACÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026: ASÍ LE FUE A COLOMBIA

Así quedaron conformados los grupos tras el sorteo de la FIFA

Grupo A

  • México
  • Corea del Sur
  • Sudáfrica
  • UEFA 4

Grupo B

  • Canadá
  • Suiza
  • Qatar
  • UEFA 1

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Australia
  • Paraguay
  • UEFA 3

Grupo E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Tunes
  • UEFA 2

Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Noruega
  • Repechaje 2

Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • Repechaje 1

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Panamá
  • Ghana

