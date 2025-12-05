Grupo C, E, H y K para el Mundial 2026: Así quedaron conformados tras sorteo de la FIFA

¡Todo listo para la Copa del Mundo! Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, repartiendo así las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Internacional 1.

Será la séptima participación del cuadro nacional en un mundial de fútbol, recordando que estuvo presente en las siguientes ediciones:

Chile 1962 - Fase de Grupos

Italia 1990 - Octavos de final

USA 1994 - Fase de Grupos

Francia 1998 - Fase de Grupos

Brasil 2014 - Cuartos de final

Rusia 2018 - Octavos de final

Es preciso recordar que a los 16vos de final accederán las primeras y segundas selecciones clasificadas de cada zona, así como las ocho mejores terceras. Es por esto que se espera una clasificación colombiana, pensando en superar lo hecho con anterioridad.

REVIVA ACÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026: ASÍ LE FUE A COLOMBIA

Así quedaron conformados los grupos tras el sorteo de la FIFA

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

UEFA 4

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

UEFA 1

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

UEFA 3

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Tunes

UEFA 2

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje 2

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje 1

Grupo L