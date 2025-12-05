Primeros quemados por pólvora marcan el inicio de la preocupante estadística festiva en Córdoba

Montería

Los festejos de fin de año han comenzado con un saldo negativo en el departamento de Córdoba, donde ya se registran las dos primeras personas lesionadas por manipulación de pólvora.

Según reportó el Instituto Nacional de Salud a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), los casos ocurrieron en los municipios de Ayapel y Tierralta. El primer incidente tuvo lugar el 1 de diciembre y el segundo apenas dos días después, el 3 del mismo mes.

Ambas víctimas son mayores de 18 años y sufrieron quemaduras y laceraciones de primer grado a causa de la explosión de voladores. El reporte oficial detalló que una de las personas manipulaba directamente el artefacto pirotécnico en el momento de la detonación, mientras que la otra se encontraba en condición de observador.

“El artefacto que causó la quemadura fue un volador”, precisó el sistema de vigilancia epidemiológica. Las autoridades locales confirmaron los sucesos e iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas.

Alarmas encendidas en Córdoba

Estos primeros casos encienden las alarmas sanitarias, especialmente al contrastarlos con la temporada navideña del año anterior, cuando Córdoba registró un total de 55 personas lesionadas con artefactos de pólvora.

Lea también: Aumentan a 12 los lesionados por pólvora en Cali y el Valle durante inicio de diciembre

Esta cifra histórica ubica al departamento entre las zonas del país donde el uso de pirotecnia representa un problema de salud pública recurrente durante las festividades. Este lamentable hecho marca, así, el inicio oficial de la estadística departamental de quemados por pólvora para 2024, sirviendo como un llamado urgente a la precaución.

Ante la situación, el coronel Elkin Corredor, de la Policía Nacional, hizo un llamado a los alcaldes para que firmen los decretos necesarios para regular la pólvora.

Estas disposiciones municipales, que deben basarse en marcos legales nacionales como la Ley 2224 de 2022, tienen el objetivo de proteger a la ciudadanía, con especial énfasis en los niños.

Le puede interesar: Por la manipúlación de pólvora, hombre en Pereira perdió varios dedos de una de sus manos

Las normas buscan prohibir la venta y el uso de pirotecnia a menores, además de establecer sanciones y controles rigurosos para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, reforzando las medidas preventivas.

A celebrar sin pólvora

Las autoridades de salud pública han reiterado su invitación a la comunidad. “Insistimos en la necesidad de celebrar sin pólvora para garantizar la seguridad de todos los cordobeses. La salud de nuestra gente es la prioridad”, enfatizaron voceros del sector.

Lea aquí: Incautan más de 500 kilos de pólvora en operativos del Distrito y la Policía

Paralelamente, se recuerda a los habitantes la importancia fundamental de denunciar la comercialización ilegal de estos elementos, una acción clave para prevenir que se sigan presentando accidentes durante la temporada de festividades que recién comienza.