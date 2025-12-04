Incautan más de 500 kilos de pólvora en operativos del Distrito y la Policía

En el marco del Plan Navidad, y gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Barranquilla, la Policía y la Fiscalía, fueron incautados más de 500 kilos de pólvora que serían comercializados en la ciudad durante la temporada decembrina.

La primera incautación se registró en el centro de Barranquilla, donde las autoridades hallaron cerca de 2.000 volcanes de pólvora listos para su venta. Horas después, mediante una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía, se ingresó a un taller de pintura automotriz en el barrio Montes, donde fueron encontrados más de 450 kilos adicionales.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Inspección de Policía y será destruido de manera inmediata por el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

El Distrito anunció que continuará fortaleciendo las acciones preventivas y operativas contra la pólvora, el licor adulterado y de contrabando, mientras avanza con jornadas de sensibilización en diferentes sectores de la ciudad, invitando a la ciudadanía a denunciar puntos de venta no autorizados y a tomar conciencia sobre los riesgos del uso de pirotecnia.

Recompensa para denunciar establecimientos ilegales

Las autoridades de Barranquilla dieron a conocer que se estará ofreciendo hasta$2 millones por información de puntos ilegales para venta de pólvora en la ciudad. La Policía Nacional recibirá las denuncias y se establecerán los mecanismos para intervenir en dicho punto.

“Para hacer una denuncia por venta ilegal de pólvora, puede llamar a las líneas de atención 123 de la Policía Nacional; si nota casos de trabajo, explotación o mendicidad infantil, puede comunicarse a la línea 141 del Bienestar Familiar y para casos de quemaduras o intoxicación, llame a la línea 195 de la Secretaría de Salud”,indicó la Alcaldía.