Aumentan a 12 los lesionados por pólvora en Cali y el Valle durante inicio de diciembre

Cali, Valle del Cauca

La tradicional alborada con la que algunas personas dan la bienvenida a la temporada decembrina sigue dejando consecuencias físicas.

➡️ #Viral🔝| Caleños dieron la bienvenida a diciembre con la tradicional alborada.



Mientras familias disfrutaban del espectáculo de luces, otros hicieron un llamado a proteger a los animales durante las celebraciones. pic.twitter.com/LfjxQmNHzQ — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 1, 2025

De acuerdo con el primer reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, SIVIGILA, cinco personas resultaron lesionadas por pólvora en Cali.

“De las cuales tres son mujeres, dos son hombres, tres son adultos y dos son menores de edad. Por eso reforzamos el mensaje que venimos dando de antes y es no usar pólvora y en ningún caso usar pólvora por menores de edad. Está totalmente prohibido que los menores de edad usen pólvora o estén cerca de estos artefactos”, Germán Escobar, secretario de salud de Cali.

Por su parte, el Valle del Cauca reporta siete casos de personas lesionadas por pólvora, según el boletín actualizado este 2 de diciembre.

Los municipios con registros son:

Buga, Jamundí, Tuluá, Buenaventura y Candelaria

Las afectaciones han si principalmente en adultos:

Tres mujeres y cuatro hombres mayores de 18 años.

Las lesiones más frecuentes:

Quemaduras en tronco, genitales, extremidades superiores e inferiores, además de un caso de lesión auditiva.

Las autoridades de Salud insisten en la prevención y recordaron a los vallecaucanos el mensaje central de la campaña: “Piénselo cinco veces antes de usarla”. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, reitera que la mano sigue siendo el órgano más afectado durante esta temporada, una evidencia dura de los riesgos que se asumen al manipular pólvora incluso por unos segundos de celebración.

#Pólvora | María Cristina Lesmes https://t.co/OkCQaXY2Nz, secretaria de Salud del #ValledelCauca, invita a pensar cinco veces antes de usar la pólvora.



En el primer día de diciembre de 2025 se reportan seis lesionados por la pólvora en #Jamundí, #Tuluá, #Buga y #Buenaventura. pic.twitter.com/P1d5WLLc4e — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 1, 2025

El balance deja claro que la pólvora sigue siendo un riesgo innecesario en espacios públicos y viviendas, donde ocurrieron la mayoría de los hechos. La cifra aumenta en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se habían registrado solo dos casos.

El llamado es a mantener la pólvora fuera del alcance de niños, personas bajo efectos de alcohol y mascotas, y de promover prácticas seguras que eviten daños a terceros.