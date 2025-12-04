Aprobados los fondos para el corredor vial Chinú - Lorica - San Bernardo del Viento en Córdoba

El gobernador Erasmo Zuleta informó que están asegurados los recursos para el Corredor Etno-Agroturístico de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, anunció un avance trascendental para el desarrollo vial, turístico y productivo del departamento: la aprobación oficial de los recursos necesarios para construir el Corredor Etno-Agroturístico, específicamente en el tramo Chinú – Lorica – San Bernardo del Viento.

Esta decisión, tomada a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), concreta uno de los proyectos más esperados por las comunidades y el más estratégico en la historia reciente de la región.

La gestión para destrabar, financiar y ejecutar esta obra fue definida como prioridad por el mandatario en enero de 2024. El proyecto impactará directamente a nueve municipios cordobeses: Chinú, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chimá, Momil, Purísima, Lorica, San Bernardo del Viento y Moñitos.

Tras la adjudicación de los estudios y diseños durante 2024, y su desarrollo a lo largo de ese año y 2025, la aprobación financiera marca el inicio de la fase definitiva para el comienzo de las obras físicas.

Proyecto vial relevante

“Este es un sueño histórico para Córdoba”, afirmó el gobernador Zuleta Bechara. “Hoy podemos anunciarle al departamento que logramos, con gestión, disciplina y respaldo técnico, que el OCAD aprobara los recursos para construir el corredor vial más importante de nuestra región.

Es el proyecto vial más relevante que se realizará en nuestro departamento”, añadió el mandatario, agradeciendo el trabajo de su equipo y el apoyo de los cordobeses para cumplir un anhelo que, en sus palabras, “marcará un antes y un después para el territorio”.

La intervención contempla más de 70 kilómetros de vía, beneficiando de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Zenú, a comunidades afrodescendientes de la zona costanera y a cientos de productores, artesanos y emprendedores que actualmente enfrentan serias dificultades logísticas y económicas debido al deteriorado estado de la carretera.

Zuleta destacó que la pavimentación permitirá fortalecer el turismo en la costa, dinamizar la comercialización de artesanías como las de caña flecha y potenciar significativamente la microempresa y la economía agrícola de toda la región.

“El destino de Córdoba depende de nosotros mismos. Por eso trabajamos sin descanso para que las obras avancen, para que el desarrollo llegue y para que nuestra gente viva con dignidad. Hoy damos un paso gigantesco en esa dirección”, agregó el Gobernador.

Con la viabilidad financiera confirmada, la Gobernación de Córdoba inicia ahora el proceso contractual correspondiente. El comienzo de la construcción de las obras está programado para el año 2026, cumpliendo así una de las metas emblemáticas de la actual administración departamental.