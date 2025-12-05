¡Oferta laboral! Vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: perfiles y requisitos para aplicar

El proyecto del Metro de Bogotá marcará un cambio significativo en la forma de desplazarse por la ciudad. Sus trenes funcionarán con energía eléctrica y contarán con seis vagones distribuidos a lo largo de casi 150 metros, capacidad que les permitirá operar a velocidades cercanas a los 40 km/h.

La Primera Línea sumará 16 estaciones, muchas de ellas enlazadas con el sistema TransMilenio y con otros servicios como rutas alimentadoras, buses zonales y una red ciclista más robusta. Además, incorporará 19 kilómetros adicionales de ciclorrutas y alrededor de 10.000 espacios para bicicletas, reforzando su apuesta por una movilidad más sostenible.

Oferta laboral para el metro de Bogotá

En esta ocasión, la empresa Activos, con más de 37 años de experiencia en la activación de recursos humanos, ha lanzado una nueva convocatoria para cubrir diferentes vacantes en el proyecto del Metro de Bogotá para este diciembre 2025.

Por lo que, esta gran feria de empleo contara con oportunidades laborales en diferentes áreas laborales. Un punto a tener en cuenta es que esta ocasión Activos estará realizando la preselección y recepción de hojas de vida para estos perfiles:

Vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: perfiles y tiempo de experiencia

Auxiliares de Obra con mínimo 3 meses de experiencia

Auxiliares Electricistas desde un año de experiencia

Técnicos Electricistas con mínimo 2 años de experiencia

Ayudantes de Soldadura o metalmecánica con un año de experiencia

Ayudantes de Plomería desde un año de experiencia

Oficiales de Plomería- Hidráulico con mínimo un año de experiencia

¿Cómo aplicar a los empleos del Metro del Bogotá?

Si está interesado en formar parte del proyecto del Metro de Bogotá, deberá presentarse directamente el próximo miércoles 10 de diciembre en CDC Kennedy – Avenida Carrera 80 Sur # 43 – 43, durante la franja de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Requisitos para aplicar a empleos del Metro del Bogotá

Para aplicar al proceso de selección, deberá presentarse con su hoja de vida actualizada y su documento de identidad, puesto que estos papeles son necesarios para iniciar el registro de manera adecuada.

Frente a esto, el personal de selección estará disponible para atenderlo, recopilar su información y explicarle con claridad las opciones de empleo, los requisitos solicitados y los pasos que siguen en la contratación.