Estas son las 16 estaciones que tendrá la línea 1 del metro de Bogotá: Ubicación y mapa

Muchos ciudadanos han sido testigos de las obras que se adelantan para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta tendrá un total de 16 estaciones que se distribuirán desde el occidente hasta el norte de la ciudad.

Estos trabajos han llevado al cierre de varias estaciones de TransMilenio, la gran mayoría de ellas están ubicadas sobre la Avenida Caracas, con tal de que se construyan unas nuevas que manejen una conexión directa con el nuevo sistema de transporte de la ciudad. Esto también facilitará el diseño de las columnas por donde pasarán los trenes a través del viaducto.

¿Cuál será el recorrido de la Primera Línea del Metro de Bogotá?

La Primera Línea del Metro de Bogotá parte desde el Patio Taller El Corzo, ubicado en la localidad de Bosa. De allí, tomará por la Avenida Villavicencio hacia el oriente para luego conectar con la Avenida Primero de Mayo.

De allí, los trenes continuarán hacia el oriente antes de girar hacia la Avenida NQS al norte. La siguiente vía será la Calle 1, donde el recorrido llegará hasta la Avenida Caracas para continuar hacia el norte y llegar a la altura de la Calle 72, donde estará la última estación correspondiente a la Primera Línea del Metro de Bogotá.

¿Dónde estarán ubicadas las estaciones?

Según dio a conocer la Empresa Metro de Bogotá, la Primera Línea tendrá un total de 16 estaciones que estarán repartidas en diez localidades. Asimismo, señaló que diez de ellas contarán con una conexión directa con TransMilenio para que los usuarios puedan realizar transbordos sin necesidad de pagar con una tarjeta diferente. Estas son:

Estación 2: Avenida Villavicencio entre Carreras 86G y 86B.

Estación 4: Avenida Primero de Mayo entre Calles 42C sur y 42 Sur.

Estación 6: Avenida Primero de Mayo entre Carrera 72C y Avenida Boyacá.

Estación 8: Avenida Primero de Mayo en Glorieta Carrera 50.

Estación 10: Calle 1 entre Carreras 24C y 24.

Estación 12: Avenida Caracas entre Calles 11 y 13.

Estación 14: Avenida Caracas entre Calles 42 y 44.

Estación 16: Avenida Caracas entre Calles 72 y 74.

Recientemente, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que partió desde el puerto de Qingdao, en China, el primer tren del Metro de Bogotá. De acuerdo al cronograma del Distrito, se espera que llegue a Colombia a más tardar para el mes de octubre teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento por vía marítima.

Por otra parte, el mandatario distrital señaló que se realizarán pruebas en septiembre de 2027 antes de que se inaugure la Primera Línea seis meses después, es decir, en marzo de 2028.