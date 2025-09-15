¿Cuál es la capacidad máxima de los 6 vagones del Metro de Bogotá? Así es por vagón

Bogotá, al ser una ciudad con más de 7.8 millones de habitantes, enfrenta una presión creciente sobre su sistema de movilidad. Cada jornada se realizan cerca de 12,7 millones de viajes, y más de la mitad depende del transporte público, lo que denota la urgencia de soluciones de gran escala.

En esta coyuntura, la Primera Línea del Metro contempla 16 estaciones, de las cuales 10 estarán integradas a la red de troncales de TransMilenio, permitiendo una conexión fluida entre diferentes modos de transporte. Del mismo modo, se articula con rutas alimentadoras, buses zonales y una red ciclista fortalecida.

La inclusión de 19 kilómetros de ciclorrutas y 10.000 biciparqueaderos posiciona al metro como una apuesta por la movilidad sostenible, al incentivar el uso de la bicicleta como complemento estratégico.

Se ha manifestado, por parte de la empresa Metro, que este sistema busca atender la demanda masiva de pasajeros, pero también transformar la experiencia de desplazamiento urbano en una capital que exige modernidad y eficiencia.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas y la capacidad del sistema?

La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,9 kilómetros, lo que la convierte en una de las más largas de América Latina en su fase inicial.

Sus trenes, de 145 metros de largo y 2,90 de ancho, estarán compuestos por seis vagones con capacidad total para 1.800 pasajeros, es decir, 300 por cada vagón. De estos, 252 asientos estarán disponibles, incluyendo 36 reservados para población prioritaria, garantizando accesibilidad e inclusión.

Por otra parte, la densidad proyectada será de seis personas por metro cuadrado, un estándar internacional que equilibra comodidad y eficiencia. Con esta configuración, el sistema podrá transportar hasta 72.000 pasajeros por hora en cada sentido, lo que equivale a más de un millón de usuarios movilizados diariamente.

Tenga en cuenta que el trayecto completo, de sur a norte, tomará únicamente 27 minutos gracias a una velocidad promedio de 43 km/h, reduciendo de manera significativa los tiempos de desplazamiento.

¿Qué impacto tendrá en el desarrollo urbano de Bogotá?

La Primera Línea del Metro de Bogotá representa mucho más que un sistema de transporte; es un proyecto de transformación urbana a gran escala.

Es importante considerar que su desarrollo contempla un patio taller de 35,9 hectáreas, diseñado para albergar hasta 60 trenes y garantizar la operación eficiente. A esto se suma un viaducto sismorresistente de 13,5 metros de altura, preparado para la seguridad de la infraestructura y de los pasajeros.

Esta obra también renovará o generará más de 1.4 millones de metros cuadrados de espacio público, lo que permitirá integrar parques, plazas y zonas peatonales a la movilidad diaria.

Del mismo modo, al ser un sistema 100 % eléctrico, impulsado con energías limpias, contribuirá a la reducción de emisiones y a la mitigación de la huella ambiental de la ciudad. Su impacto social y económico es igualmente relevante, miles de empleos se generarán durante la construcción y operación.

Finalmente, cabe acotar que para el año 2030, se estima que el 80 % de los habitantes tendrán una línea de transporte masivo a menos de un kilómetro, consolidando al metro como motor de modernidad y calidad de vida.