Tolima clasificó a la Copa Libertadores 2026: Así quedó la tabla de reclasificación

Tolima logró empatar 0-0 en su visita a Bucaramanga y con ello llegó a 11 puntos en el Grupo B de los cuadrangulares. Se clasificó de manera anticipada, gracias a la ventaja deportiva, pues así pierda en la última fecha y si el Leopardo gana, quedarán igualados en unidades, pero el punto invisible ejercerá su efecto a favor del Pijao.

Pero además de la clasificación a la final, Tolima se ganó su derecho a participar en la Copa Libertadores 2026, restará por conocer si lo hará desde la fase de grupos (en caso de que sea campeón de la Liga) o desde las fases previas (si termina en uno de los dos primeros puestos de la reclasificación).

Con 93 puntos en la tabla anual, Tolima solo puede ser superado en puntos por Nacional (85) o Medellín (89). Si el cuadro de Ibagué pierde la final, entonces tendrá el boleto por la reclasificación.

Por su parte, Atlético Bucaramanga se suma a Millonarios como dos de los equipos clasificados a la Copa Sudamericana. Uno será para el campeón de la Copa Colombia y el otro, para completar 4, también llegará por la vía de la reclasificación.

Así se distribuyen los cupos a la Copa Libertadores 2026

• Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

• Colombia 2: Campeón de Liga II.

• Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

• Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Así se otorgan los cupos a Copa Sudamericana 2026

• Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025.

• Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Así quedó la tabla de reclasificación 2025

Pos. Club Puntos 1 Tolima 93 2 Medellín 89 3 Nacional 85 4 Santa Fe* 83 5 América 82 6 Junior 81 7 Bucaramanga 74 8 Millonarios 73 9 Once Caldas 63 10 Alianza 58

*Santa Fe al ser campeón del primer semestre, ya tiene cupo asegurado en Copa Libertadores, por lo que su posición en la reclasificación no es tenida en cuenta.