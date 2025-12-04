Liga Colombiana: Santa Fe vence a Fortaleza y así queda la tabla en el Grupo B de cuadrangulares / Colprensa

La quinta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana inició con el Grupo B. A primera hora, Fortaleza recibió a Independiente Santa Fe en duelo capitalino; más adelante, Atlético Bucaramanga recibió al Deportes Tolima en el Américo Montanini.

Le puede interesar: ¿Nacional se ilusiona con el regreso de Franco Armani? Esto dijo el representante del jugador

Fortaleza 1-2 Santa Fe

Andrés Arroyo se encargó de abrir la cuenta en el Metropolitano de Techo, tras un fortísimo remate dentro del área rival a los 20 minutos. Ahora bien, el León no tardó en darlo vuelta. Al 27′, Hugo Rodallega ejecutó un fortísimo tiro libre, que se desvió en Emilio Aristizábal y terminó al fondo de la red. Posteriormente, sobre los 42′, el mismo Rodallega se hizo cargo de una clara pena máxima para sentenciar la remontada 1-2.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE FORTALEZA Y SANTA FE POR CUADRANGULARES

Bucaramanga vs. Tolima

Fecha: 3 de diciembre.

3 de diciembre. Hora: 8:30 de la noche.

8:30 de la noche. Estadio: Américo Montanini.

Lea también acá: Así comenzará la tabla del DESCENSO en 2026 ¿Cómo quedará el Deportivo Cali?

Tabla de posiciones del Grupo B en Liga Colombiana

Pos. Equipo Puntos Diferencia Partidos 1. Deportes Tolima* 10 +3 4 2. Atlético Bucaramanga 7 +2 4 3. Santa Fe 6 +1 5 4. Fortaleza 3 -6 5

*Deportes Tolima gana la posición en caso de empate, gracias al “punto invisible” obtenido por ser segundo en la primera fase de la Liga Colombiana.

¿Qué necesita Tolima para clasificar a la final de la Liga Colombiana?

Con 10 puntos, Deportes Tolima debe ganar o empatar con Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini para ser finalista de la Liga Colombiana. En caso de perder, tendrá que esperar hasta la última fecha.

¿Qué necesita Bucaramanga para clasificar a la final de Liga Colombiana?

Con 7 puntos, el Atlético Bucaramanga necesita vencer al Tolima. Más adelante, en la sexta fecha, debe imponerse sobre Santa Fe y esperar que Tolima no le gane a Fortaleza en Ibagué.