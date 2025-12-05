🔴EN VIVO | Junior vs. América por un cupo que los acerque a la final de la Liga Colombiana

A partir de las 8:35 de la noche, <b>Junior recibe al América de Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla</b>, juego que corresponde a la quinta fecha de los cuadrangulares del Grupo A de la Liga Colombiana. El Tiburón quiere quedarse con los tres puntos en casa para estar cerca de la final del torneo.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/12/04/falcao-se-retiro-oficialmente-del-futbol-el-tigre-respondio-con-contundencia/" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/12/04/falcao-se-retiro-oficialmente-del-futbol-el-tigre-respondio-con-contundencia/"><b>¿Falcao se retiró oficialmente del fútbol? El Tigre respondió con contundencia</b></a>Parcialmente, <b>Junior es líder del Grupo A con 8 puntos, seguido por Nacional,</b> que llegó a la misma cantidad de unidades tras vencer a Medellín, equipo que continúa último con 2 puntos, sin poder aprovechar su ventaja deportiva. América se mantiene en la tercera posición y también está obligado a sumar los tres puntos para seguir con opciones.