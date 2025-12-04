Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora y cómo ver en vivo el evento desde América Latina // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA de Google

Este viernes 5 de diciembre se realizará en Washington D. C. el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La máxima cita del fútbol presentará un nuevo formato con el objetivo de enriquecer el folclore deportivo, ya que por primera vez participarán 48 selecciones, 16 más que en la edición anterior.

Este formato ya tuvo su estreno en el Mundial Sub-17, disputado en Qatar, y fue bien recibido por la afición. El aumento de selecciones también incrementará el número de partidos: mientras que en ediciones pasadas se disputaban 64 encuentros, a partir de 2026 se jugarán 104.

Aunque este viernes quedarán definidos los grupos, aún restan seis selecciones por clasificarse, las cuales se conocerán tras el repechaje internacional que se disputará en marzo del próximo año. Cuatro de esos cupos serán para Europa, mientras que los dos restantes se definirán entre seis seleccionados de las demás confederaciones, entre ellos Bolivia.

¿Cuál podría ser el grupo más asequible para Colombia?

Con los bombos definidos y las normas claras, seguidores de la Selección Colombia se juegan su propio Mundial y comienzan a especular sobre cuál podría ser el grupo más asequible para la ‘tricolor’, aunque el Mundial siempre regala sorpresas, está más que claro que algunas selecciones llegan en un mejor momento respecto a otras.

Tras conocer varias opiniones de aficionados colombianos, este sería el grupo ideal para nuestro país:

México

Colombia

Sudáfrica

Ganador repesca europea (Kosovo)

De acuerdo a las normativas para el sorteo de la fase de grupos, todos ellos deberán contar con al menos un país de la UEFA, por lo que, en este caso, uno de los ganadores de la repesca sería el rival más asequible para nuestro país, en cuanto a nombres, Kosovo se planta como la selección sorpresa, pero tendrá que superar a Eslovaquia y a Turquía o Rumania, si quiere disputar su primer Mundial en la historia.

¿Y el grupo más difícil?

Ahora, si nos vamos a los rivales más difíciles por cada bombo, Colombia podría integrar uno de los catalogados ‘grupos de la muerte’, acompañado de las siguientes selecciones:

España

Colombia

Egipto

Italia (En caso de ganar en la repesca internacional)

¿Cuándo y cómo ver el sorteo de la fase de grupos desde América Latina?

El sorteo de la fase de grupos se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la ciudad de Washington D. C., este se llevará a cabo a partir de las 12:00 del mediodía en Colombia.

La transmisión la podrá seguir a través del canal de YouTube de Caracol Radio a partir de las 7:00 A.M., mientras que puede sintonizar la emisora a partir del mediodía. El sorteo también lo podrá ver a través de Disney+.