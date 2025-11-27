Alertas judiciales dejaron tres viajeros en manos de la Policía en el aeropuerto de Rionegro

Rionegro, Antioquia

Labores de control migratorio adelantadas por oficiales de Migración Colombia en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, permitieron la ubicación y entrega a las autoridades de dos ciudadanos colombianos que tenían requerimientos judiciales en el exterior.

El primer caso corresponde a un ciudadano ecuatoriano procedente de España, a quien se le aplicó una medida de inadmisión luego de que el sistema migratorio identificara un impedimento de salida vigente en su país por un proceso de demanda de demanda de alimentos. El extranjero fue inadmitido y deberá retornar en el siguiente vuelo disponible.

En un segundo procedimiento, los oficiales detectaron a un ciudadano colombiano proveniente de España que presentaba una orden de captura emitida por un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad por el delito de violencia intrafamiliar. Tras la verificación plena de identidad, el hombre fue puesto a disposición de la Policía Nacional, bajo el protocolo de primer respondiente.

El tercer caso involucró a un colombiano que llegó desde Los Ángeles (Estados Unidos), quien registraba una Circular Azul de Interpol por un proceso de extorsión adelantado por autoridades judiciales de Manizales. El viajero fue entregado a la Policía Aeroportuaria para los trámites correspondientes.

Migración Colombia destacó que estos resultados responden al fortalecimiento de los sistemas de verificación y al trabajo articulado con autoridades nacionales e internacionales, lo que permite detectar oportunamente a personas con antecedentes, requerimientos judiciales o medidas vigentes antes de ingresar al territorio nacional.