FIFA le entrega premio a Trump en medio del sorteo del mundial 2026: ¿por qué se lo otorgaron?

El Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, debido a que dentro de él, juegan grandes figuras del fútbol que cada cuatro años se enfrentan por ganar el título de “campeones del mundo”. Es así que, este viernes 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo para determinar en qué grupos jugará cada equipo el próximo año.

A esta organización, asistieron varios jugadores que ya se han retirado y otras figuras que, hoy, son una leyenda. Además, fueron los técnicos de cada uno de los equipos, para representar y conocer los equipos con los que jugaran. Entre los invitados de honor, estuvieron las tres figuras de máxima autoridad de los países que serán sede del Mundial 2026:

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Los tres estuvieron en toda la ceremonia, atentos a lo que decía el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dio un discurso de apertura. En medio de todo, hubo un espacio en el que Trump, fue llamado al escenario para recibir un reconocimiento.

Premio de la Paz a Donald Trump

Es así que, la FIFA, le entrega a Donald Trump el premio de la paz, una interrupción que se aleja o no es compatible con el ámbito deportivo, incluso, así lo manifestó el periódico digital, Los Angeles Time:

“El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe el premio de la paz de la FIFA por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington”.

Esto se dio luego de que le reconociera al presidente su “labor” por acabar con la guerra en entre el Estado Palestino e Israel. Si bien esto es cuestionable, debido a las ofensivas que se han vuelto a presentar entre ambas naciones, el reconocimiento y los aplausos en la ceremonia, no se hicieron esperar.

Participación de Infantino en la cumbre de la paz de Trump

La cumbre de a paz por Gaza, organizada por Donald Trump en Egipto, tuvo la presencia de varios figuras, empresarios y más, entre ellas, estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cosa que causó un gran revuelo, ya que algunas personas manifestaron su malestar, porque pedían que se diera de baja al equipo de fútbol de Israel por el genocidio en Palestina.

En esa cumbre se firmó un acuerdo en el que le ponían punto final a la guerra Gaza, donde también se acordó que estaba en la mesa la posibilidad de entrar en negociaciones con el grupo terrorista, Hamás, en octubre del 2025.

Si bien hasta hoy siguen los conflictos entre el Estado Palestino e Israel, el premio que se le otorgó a Trump, ha sido cuestionado por varios internautas, puesto que algunos, incluso afirman, que no se lo merece, o que “se inventaron” el premio para él, puesto que el Nobel de Paz, no lo ganó él, sino la opositora venezolana, María Corina Machado.

Le inventan su propio premio de la paz a Trump y el solito lo agarra y se cuelga la medalla. A falta del Nóbel, pero con mucha mayor audiencia mundial. pic.twitter.com/y4tnpSWxzD — Abel Vicencio (@AbelVicencio) December 5, 2025

