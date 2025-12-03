Mindefensa responde a advertencia de Donald Trump: “Colombia y EE. UU. tenemos un enemigo común”

Donald Trump y banderas de Estados Unidos y Colombia. Fotos: (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) / Getty Images

Tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que mencionó la posibilidad de emprender acciones militares contra Colombia por la producción de cocaína, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió con contundencia y defendió los resultados del país en la lucha contra el narcotráfico.

Sánchez enfatizó que Colombia y Estados Unidos comparten un enemigo común: el narcotráfico, una amenaza transnacional que —dijo— no puede enfrentarse de manera aislada ni con narrativas que desconozcan la complejidad del fenómeno.

“Mientras exista la demanda, es imposible eliminar la oferta. Por eso las estrategias varían”, señaló el ministro, reiterando que la responsabilidad del problema no recae exclusivamente en los países productores.

El jefe de la cartera de Defensa destacó que Colombia es el país que combate “con mayor contundencia” este cáncer, con un enfoque integral que busca sustituir economías ilegales, pero también emplea toda la fuerza legítima del Estado.

Según el ministro Sánchez, durante el actual gobierno han sido destruidos 18.400 laboratorios e infraestructuras para la producción de cocaína, de los cuales 5.700 corresponden solo a este año, lo que representa un incremento del 17 % frente al año anterior.

“Cada 40 minutos destruimos una infraestructura del narcotráfico”, afirmó.

A esto se suma la incautación de más de 900 toneladas de cocaína en 2025, equivalentes a cerca de 10.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores. En total, durante este gobierno, las incautaciones ascienden a 2.800 toneladas, una cifra que evitaría la circulación de más de 31.000 millones de dosis.

El ministro también recordó el costo humano de esta lucha: 155 uniformados han perdido la vida combatiendo el narcotráfico.

“Son héroes nacionales y héroes globales”, dijo. “Combatir este cáncer es doloroso y complejo”.

Sánchez advirtió que la cooperación internacional es clave, y que fracturar las relaciones bilaterales en clara alusión a las afirmaciones de Trump solo beneficia a los criminales.

Invitación a los actores políticos estadounidenses a informarse de primera mano

“Bienvenidos a Colombia para que conozcan directamente lo que hacemos. Hemos visto que le llega demasiada desinformación a tomadores de decisiones frente a este cáncer del narcotráfico”.