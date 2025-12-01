Trump invita a Netanyahu a la Casa Blanca, pero advierte a Israel no interferir en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó telefónicamente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este lunes, 1 de diciembre, después de que el líder norteamericano le pidiera a su país no interferir en Siria, a raíz de una incursión de las fuerzas israelíes en el sur de este territorio en el Medio Oriente.

Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca próximamente. Abordaron nuevamente el acuerdo de paz con Hamás en la Franja de Gaza y discutieron ampliar los puntos de la propuesta de tregua hecha por el mandatario estadounidense y desmilitarizar por completo el enclave palestino.

Además, subrayaron nuevamente la importancia de desarmar al brazo armado del movimiento islamista, según informó la oficina de Netanyahu en un breve comunicado.

EE. UU. pide a Israel que no se meta con Siria

Minutos antes de la llamada, Trump escribió en su red Truth Social que Israel debería mantener una relación diplomática con Siria y abstenerse de acciones que puedan obstaculizar el desarrollo de su país vecino.

“Es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y de verdad con Siria, y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero”, aseguró Trump.

El mandatario dice estar “muy satisfecho con los resultados obtenidos, gracias al trabajo duro y la determinación en Siria”, país que la próxima semana conmemora un año de la caída del régimen de Bachar al Asad y la asunción de Ahmed al Sharaa.

“Estamos haciendo todo lo posible para que el Gobierno sirio siga cumpliendo con su propósito, que es sustancial, para construir un país auténtico y próspero”, continúa el mensaje publicado por Trump.

Trump, que ordenó el levantamiento de sanciones contra Siria en mayo, elogió al presidente Al Sharaa: “Trabaja diligentemente para asegurar que se produzcan resultados positivos y que Siria e Israel mantengan una relación duradera y próspera. Esta es una oportunidad histórica que se suma al éxito ya alcanzado para la paz en Oriente Medio”.

Cabe mencionar que a principios de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de EE. UU. para levantar sanciones contra Al Sharaa, días antes de su visita a la Casa Blanca, dado que fue fundador de la filial siria de Al Qaeda (ya desaparecida) y por él, hasta hace apenas unos meses, el país norteamericano ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcionara información sobre su paradero.

“La Gaza de 2008″: 13 muertos en ataque israelí en Siria

Horas antes, fuerzas israelíes incursionaron en la localidad de Beit Jinn, a 40 kilómetros de la capital Damasco, con un balance mortal de 13 personas y decenas de heridos. Es uno de los mayores ataques del Ejército de Israel en Siria desde la caída de al Asad, escalando la tensión de un conflicto que miembros del Ejecutivo de Netanyahu ya han calificado como “un nuevo frente de guerra”.

Así lo expresó el ministro de la Diáspora y la Lucha contra el antisemitismo de Israel, Amichai Chikli, en la red social X, donde dijo que Siria se convertirá “en una importante zona guerra” para su país, añadiendo que “la Damasco de 2025 es la Gaza de 2008”.

Tras la caída de al Asad, Israel se lanzó a ocupar tanto el lado sirio del Monte Hermón como la zona desmilitarizada entre ambos países, que se encuentra en territorio sirio, esgrimiendo motivos de autodefensa ante posibles amenazas.

Inicialmente, Israel alegaba que estas amenazas podían tratarse de milicias islamistas que se hicieran con las armas del antiguo régimen. Sin embargo, el Gobierno israelí terminó por considerar un peligro al nuevo régimen sirio en sí mismo.