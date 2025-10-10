“Comité del Nobel prioriza la política por encima de la paz”: Casa Blanca sobre María Corina Machado

Luego de que se conociera que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de Paz por su labor en la lucha por la democracia en Venezuela, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, reaccionó y criticó al Comité noruego por no otorgarle el galardón al presidente Donald Trump.

Afirmó que “el Comité del Nobel demostró que prioriza la política por encima de la paz”. Aseguró que el presidente Trump “seguirá firmando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

“Tiene corazón humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, dijo Cheung.

Ahora bien, esta crítica no es contra Maria Corina Machado, ni pone en duda que merezca este galardón. En el pasado Trump había resaltado la labor de Machado en Venezuela.

“¡La activista venezolana por la democracia, María Corina Machado, y el presidente electo González expresan pacíficamente la voz y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana-estadounidense en Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. ¡Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y DEBEN mantenerse a salvo y con vida!”, dijo Trump en su red social Truth Social a principios de año.

Otras reacciones al Premio Nobel de Paz para Maria Corina Machado.

Mientras tanto, congresistas republicanos, entre ellos María Elvira Salazar, celebran el reconocimiento a la líder de la oposición venezolana.

“Hoy el mundo rinde homenaje a una mujer que encarna el espíritu de libertad de todo un continente”, escribió la legisladora.

Agregó que MariaCorina “es el Simón Bolívar de nuestros tiempos. Su coraje y su fe inquebrantable en la democracia inspiran a millones de venezolanos , y a todos los que creemos en la libertad, a nunca rendirse”.

“El Premio Nobel de la Paz reconoce su lucha, pero la verdadera victoria será ver a Venezuela libre”, finalizó la legisladora.