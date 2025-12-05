Contraloría anunció estrategia para la conservación de páramos en el país

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, manifestó la necesidad de la creación de una política pública para realizar acciones coordinadas entre las instituciones para la conservación de páramos en el país. Por esto anunció la estrategia “Páramos en la Cima del Control”, con la que se hará seguimiento al uso de recursos destinados a la protección de esos ecosistemas.

Asimismo, esta estrategia pretende hacer seguimiento a la acción, así como el cuidado de este patrimonio ambiental y los recursos destinados a la protección de esos ecosistemas. El Contralor explicó que además de la importancia de estos ecosistemas, actualmente se enfrentan a amenazas como la expansión agrícola y la minería, lo que pone en riesgo la biodiversidad de estas zonas.

“De igual manera que hemos trabajado la estrategia de ‘Salvando Obras’, ‘Páramos en la Cima del Control - Un Nuevo Ciclo’ es una estrategia definida por parte de la Contraloría General de la República que también involucra a la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata, por ejemplo, en el uso de herramientas para evaluar el cumplimiento de valoración de costos ambientales y los demás impactos que afectan, no solamente a nuestra generación, sino a las generaciones futuras”, afirmó el Contralor General.

Importancia de estos ecosistemas para el país

El Contralor General habló sobre la importancia en la conservación de los páramos, ya que Colombia alberga cerca del 50% de su extensión global. Además, estos ecosistemas abastecen al 70 % de la población en el país. “Por esta razón es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, manifestó el Contralor General.

Nuevo convenio entre la CAR y la RAP-E por $60 mil millones para la restauración del rio Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E) Región Central firmaron un convenio interadministrativo que busca la restauración y la conservación del río Bogotá.

Esto con el propósito de consolidar un modelo de gestión ambiental colaborativa que promueva la restauración ecológica, la conectividad ecosistémica y la conservación del recurso hídrico.

Este acuerdo que asciende a $60.300 millones, contempla una inversión de $60.000 millones por parte de la CAR y $300 millones aportados por la RAP-E, y tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar acciones de restauración y conservación en los ecosistemas estratégicos que conforman la cuenca alta y media del río Bogotá.

“El convenio busca promover la restauración ecológica, la conectividad sistémica y la conservación del recurso hídrico bajo un modelo de gestión ambiental colaborativa y territorial en la mano con las comunidades”, aseguró Alfred Ballesteros, director de la CAR.

Desde la corporación aseguraron que las intervenciones se concentrarán en ecosistemas estratégicos identificados por su alta relevancia ecológica como páramos, bosques altoandinos, rondas hídricas y humedales fundamentales para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad.

“Esta alianza con la RAP-E representa un paso trascendental hacia una gestión ambiental articulada entre las entidades del centro del país. La restauración de la cuenca del río Bogotá requiere cooperación, ciencia y participación comunitaria, y este convenio materializa ese compromiso”, señaló Ballesteros.