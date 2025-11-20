Nuevo convenio entre la CAR y la RAP-E por $60 mil millones para la restauración del rio Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E) Región Central firmaron un convenio interadministrativo que busca la restauración y la conservación del río Bogotá.

Esto con el propósito de consolidar un modelo de gestión ambiental colaborativa que promueva la restauración ecológica, la conectividad ecosistémica y la conservación del recurso hídrico.

Este acuerdo que asciende a $60.300 millones, contempla una inversión de $60.000 millones por parte de la CAR y $300 millones aportados por la RAP-E, y tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar acciones de restauración y conservación en los ecosistemas estratégicos que conforman la cuenca alta y media del río Bogotá.

“El convenio busca promover la restauración ecológica, la conectividad sistémica y la conservación del recurso hídrico bajo un modelo de gestión ambiental colaborativa y territorial en la mano con las comunidades”, aseguró Alfred Ballesteros, director de la CAR.

Desde la corporación aseguraron que las intervenciones se concentrarán en ecosistemas estratégicos identificados por su alta relevancia ecológica como páramos, bosques altoandinos, rondas hídricas y humedales fundamentales para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad.

“Esta alianza con la RAP-E representa un paso trascendental hacia una gestión ambiental articulada entre las entidades del centro del país. La restauración de la cuenca del río Bogotá requiere cooperación, ciencia y participación comunitaria, y este convenio materializa ese compromiso”, señaló Ballesteros.