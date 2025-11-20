Hallaron el cuerpo de la mujer desaparecida en Sasaima, Cundinamarca: esto se sabe

En las últimas horas, unidades del Cuerpo de Bomberos de Sasaima y Villeta, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Carmen Moreno, un mujer de 64 años, que estaba desaparecida desde el pasado 16 de noviembre cuando una creciente súbita la arrastró.

Lea también: Bomberos buscan a mujer de la tercera edad en Sasaima, Cundinamarca que fue arrastrada por un río

Luego de 4 días de búsqueda, en la que los organismos de socorro recorrieron desde el municipio de Sasaima hasta Tobia, el cuerpo de esta mujer se encontraba en el río Villeta.

El hallazgo de Carmen Elisa sucede en medio de varias labores de búsqueda que se adelantan en distintos municipios de Cundinamarca debido a la ola invernal.

Desaparecidos por crecientes súbitas en Cundinamarca

La nueva temporada de lluvias ha tocado fuertemente el departamento de Cundinamarca. Son varias las poblaciones afectadas por las inundaciones, las crecientes súbitas y los derrumbes.

Le puede interesar: Segunda temporada de lluvias deja más de 64.000 familias afectadas: UNGRD

Horas antes del hallazgo de Moreno, las autoridades confirmaron que fue encontrado el cuerpo de la menor de 16 años que junto con su familia fue arrastrada por una creciente súbita en Silvania.

En ese hecho, de las 5 personas que iban en un vehículo, el padre de familia murió, la hermana de 25 años sobrevivió, y dos mujeres continúan desaparecidas.

En el municipio de Gutiérrez, también continúa la búsqueda de la niña, Shairin Tovar Quintero, de 11 años que fue arrastrada por la corriente del río Blanco en Gutiérrez, el pasado 3 de noviembre.