Policía de Bogotá recuperó armas militares que pretendían ser robadas

Bogotá D.C

Las autoridades detectaron el comportamiento extraño de dos hombres que estaban dentro de un vehículo en un parqueadero del barrio Ejidos, en la localidad de Puente Aranda.

Aunque trataron de evadir el control de la Policía, logran detenerlos para realizar el proceso de verificación y registro del automóvil.

Es ahí cuando encuentran elementos de uso privativo de las fuerzas militares: dos uniformes del Ejército, dos armas de fuego, un silenciador, ocho portafusiles, un radio de comunicación, 195 cápsulas eléctricas para explosivos, munición y otros elementos.

“Se logra la captura de dos personas por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos. Es de resaltar que al solicitar los documentos o acreditación de estos mismos, manifestaron no tenerlos”, aseguró el teniente coronel, Sergio Bayona.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización junto con los elementos incautados y el vehículo inmovilizado.