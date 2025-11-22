Comunidades y expertos se reúnen para definir el futuro sostenible de los páramos

La sostenibilidad de la vida en los páramos y la alta montaña será el eje central del Encuentro de Actores de Páramo y Alta Montaña, que se realizará del 26 al 28 de noviembre en la Universidad Santo Tomás de Tunja. El evento reunirá experiencias exitosas de Colombia y Suramérica que demuestran cómo las buenas prácticas agrícolas, la participación comunitaria y el reconocimiento del páramo como un socio-ecosistema permiten compatibilizar la habitabilidad con la conservación de estos territorios estratégicos.

Durante la programación, organizada por el Instituto Humboldt, el proyecto GEF Páramos para la vida y varias instituciones aliadas, se abordarán temas como la gobernanza ambiental, la resolución de conflictos socioambientales, la planificación de los complejos de páramo y la coexistencia con la vida silvestre. Las jornadas incluirán además discusiones sobre bionegocios, estrategias de reconversión productiva, el rol de las mujeres en la conservación y las transformaciones culturales ante el retroceso de los glaciares.

El encuentro también será un espacio de diálogo entre comunidades campesinas e indígenas para compartir aprendizajes y buscar mecanismos que permitan escalar acciones exitosas de sostenibilidad. Según el Instituto Humboldt, uno de los objetivos es avanzar en la creación de una mesa permanente de páramos en Colombia, que consolide un diálogo técnico sobre los retos y oportunidades para proteger estos ecosistemas clave para la biodiversidad y el bienestar humano.