¿Cómo está la Vía Villavicencio HOY? Últimos reportes Coviandina: Clima y movilidad puente velitas

Diciembre es una de las épocas en las que más colombianos se movilizan con motivo de las celebraciones de Navidad y de fin de año. Sin embargo, el 2025 tiene un momento de descanso adicional por cuenta del puente festivo que se avecina y que coincide con dos fiestas muy populares en el país: el Día de Velitas y la Fiesta de la Inmaculada Concepción.

Esta última, es uno de los días festivos que se encuentran contenidos en la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983). No obstante, el calendario para este 2025 permitió que coincidiera con un día lunes; por lo tanto, hace parte de los puentes festivos decretados a lo largo del año.

A raíz de esta circunstancia, muchos ciudadanos aprovecharán para movilizarse por las carreteras del país durante este nuevo puente festivo, por lo que las autoridades se preparan para garantizar una llegada segura de los viajeros a sus diferentes destinos. Una de ellas, es la vía Bogotá - Villavicencio, la cual ha presentado cierres por circunstancias como derrumbes a lo largo del año.

¿Cómo estará la vía Bogotá - Villavicencio para el puente de Velitas?

De acuerdo al más reciente informe de Coviandina, se han venido adelantando trabajos de mantenimiento en la vía Bogotá - Villavicencio durante la jornada de este viernes en cuatro puntos específicos: en el K52+000, en el K63+000, en el K65+560 y en el túnel 3 del tercio final.

Por otra parte, se ha presentado paso a un carril en el túnel Quebradablanca y en el kilómetro 69+350. Mientras que un tramo de la vía, el comprendido entre el K36+500 y el K37+100, presenta cierre en el carril derecho. Asimismo, hay paso bidireccional en el kilómetro 18.

(6:00 a.m.) Buenos días. Paso bidireccional K18+000, cierre carril derecho k36+500 - k37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y k69+350 las 24 horas. Se presenta tiempo seco, flujo vehicular moderado. Conduzca con precaucion "Llegue sano y salvo, celebre en casa" 🌟 pic.twitter.com/YJQdRoHJDj — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 5, 2025

¿Qué había sucedido en el kilómetro 18 de la vía al Llano?

El kilómetro 18 de la vía Bogotá - Villavicencio, cercano al municipio de Chipaque, se convirtió en uno de los puntos más críticos de este corredor debido a un deslizamiento de tierra que se presentó el pasado 5 de septiembre. Esto no solamente generó problemas en la movilidad, sino que también produjo afectaciones económicas por cuenta de varios vehículos de transporte de carga que quedaron detenidos.

Pese a ello, las autoridades lograron restablecer la situación en esta carretera luego de que a mediados de noviembre se habilitaran dos carriles con el objetivo de mejorar los tiempos de desplazamiento en un corredor vial que es de suma importancia en Colombia por ser la entrada a Villavicencio y a los Llanos Orientales.

¿Cómo estará el clima en la vía Bogotá - Villavicencio?

En su más reciente informe, el Ideam señaló que se presentarán condiciones secas en gran parte de la Orinoquía y la Amazonía. Sin embargo, no descartó la presencia de algunas lluvias sectorizadas en las zonas occidental y oriental. En cuanto a Bogotá, estimó un cielo mayormente nublado para las próximas horas, con posibles lluvias en el occidente y sur de la ciudad. Asimismo, se espera un clima de 11 grados.

Según cifras de la Superintendencia de Transporte, en diciembre de 2024 se movilizaron unos 12,9 millones de pasajeros por las carreteras de Colombia en diciembre de 2024, siendo Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca los destinos preferidos por los viajeros. Por lo tanto, las autoridades de tránsito esperan que para este año se pueda incrementar este número.