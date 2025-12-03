Transmilenio tendrá una nueva ruta en Soacha: ¿Cuándo se inaugura y en qué estaciones parará?

Cada día, millones de usuarios utilizan a través de Transmilenio para llegar a sus lugares de destino de forma rápida, ya que sus buses se movilizan por medio de carriles exclusivos en vías específicas de Bogotá y Soacha. Además, cuenta con diferentes rutas que permiten el desplazamiento en el menor tiempo posible.

Cada una de ellas hace paradas en sitios específicas, a excepción de aquellas que van numeradas desde el 1 hasta el 8. Algunas de ellas llegan hasta el municipio de Soacha, donde están ubicadas cinco de las estaciones que hacen parte del sistema. Sin embargo, se contempla su extensión por la Autopista Sur más allá del sector de San Mateo.

Entretanto, Transmilenio anunció una nueva ruta que se inaugurará el próximo 9 de diciembre: esta es la E48 - G48, cuyo recorrido irá desde la estación CAD, ubicada en el centro de Bogotá, hasta San Mateo. Asimismo, contará con un total de 11 estaciones en un desplazamiento que tomará la Carrera 30 y la Autopista Sur.

¿Cómo será esta nueva ruta de Transmilenio?

La ruta E48 - G48 hará parada en dos estaciones ubicadas en la troncal NQS Central: CAD y Ricaurte. Luego de ello, continúa hacia el sur llegando a otras como Santa Isabel, General Santander, Venecia, Sevillana y Bosa. Una vez cruce la frontera con Soacha, se detendrá en La Despensa, León XIII y Terreros - Hospital C.V. antes de finalizar su recorrido en San Mateo.

Esta nueva ruta se sumará a otras que también llegan a Soacha. Algunas de ellas son el G41 - L41, E42 - G42, G43 - K43 y el B46 - G46. Asimismo, estas pasan por sitios de interés en el municipio como los centros comerciales Ventura, Mercurio, Gran Plaza y Unisur, así como el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca y el Tecnoparque del Sena.

Transmilenio anuncia novedades en una de sus rutas

Con la entrada de la ruta E48 - G48, Transmilenio también anunció una redistribución en la parada de la ruta fácil 4 en los vagones 1 y 2 de la estación CAD. Por otra parte, la B74 - J74 realizó cambios en su recorrido. En este caso, no pasará por la Avenida Jiménez; por lo tanto, se eliminan las paradas en Museo del Oro y Las Aguas - Centro Colombo Americano, y llegará a Universidades - City U tomando por la Calle 26 desde la Avenida Caracas.

¿Cómo va la extensión de Transmilenio en Soacha?

Actualmente, se está llevando a cabo la extensión de Transmilenio por la Autopista Sur, en el municipio de Soacha, con la implementación de las fases II y III que contempla unos 4,4 kilómetros adicionales tras el paso por la estación San Mateo.

Según reportó la Gobernación de Cundinamarca, este proyecto alcanzó una ejecución del 64,09% en septiembre de 2025. Entre los hitos más significativos, se destaca la terminación del Patio Portal El Vínculo, el cual se contempla como el punto en el que saldrán las rutas troncales desde el municipio. Entretanto, la estación intermedia 3M lleva un alcance del 23,10% en su construcción.