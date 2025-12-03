Nuevas obras viales en Bogotá estarán acompañadas de intervenciones artísticas

Bogotá D.C

Además de agilizar las obras de infraestructura vial, otra de las órdenes del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es que estos proyectos tengan intervenciones artísticas.

“El señor alcalde Carlos Fernando Galán nos dio una instrucción y es que nuestra infraestructura tuviera un propósito y este es uno de ellos: enaltecer nuestros ecosistemas, en este caso Chingaza en los murales de la 127 con av. Rincó n ”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, quien informó que ya se han intervenido más de 12 140 m2 con arte urbano en 8 obras de la ciudad.

El IDU este año ha puesto varias obras en funcionamiento que vienen acompañadas de columnas verdes y jardinería , generando corredores sostenibles; murales y espacios que recuperan el sentido de pertenencia de los bogotanos; y gimnasios al aire libre, que incitan a la actividad física y la apropiación de espacios públicos.

Murales en obras de Bogotá:

● Muro de contención de la calle 127 con av. Boyacá: megamural Guardianes de Páramo, realizado por el colectivo Trazos de Colores Urbanos, rinde homenaje al oso de anteojos, el frailejón y el colibrí chivito.

● Murales Rincón (Calle 127D Bis con carrera 89 hasta la calle 127): murales y mosaicos que destacan la fauna y naturaleza de Suba, desarrollados junto a la comunidad y colaboradores del IDU.

● Murales de la av. Boyacá con calle 127: inspirada en los ecosistemas y humedales de Suba, donde el arte urbano resalta, entre otros temas, la flora y fauna local como símbolos de identidad ambiental.

● 5 columnas del puente de la 127: pintura de fauna silvestre en tres columnas del puente, integrando el arte al paisaje urbano del sector y al nuevo gimnasio al aire libre que allí se instaló.

● Puente curvo del grupo 5 de la av. 68: realizado por el colectivo Bogotarros-Graffitravel, con murales inspirados en el ecosistema de las abejas y la relación entre arte, naturaleza y ciudad.

● Puente de la av. La Esperanza: con el colectivo Trazos de Colores Urbanos, inspirada en la flora y fauna del bosque altoandino.

● Puente de la calle 134 con Autopista Norte: intervención de la Mesa Local de Graffitis de Usaquén, inspirada en las raíces muiscas y los símbolos del sol y la luna, que une las identidades de Usaquén y Suba.

● Av. Mutis (Animalia): Obra del colectivo Mónster Paint, con 20 especies de aves y mamíferos representadas en tonos cálidos de vida y energía.

● Puente atirantado de la calle 174 con Autopista Norte: voluntariado artístico que intervino con murales sobre deportes urbanos, realizados por colectivos de Usaquén y Suba junto con TransMilenio.

● Ciclopuente de la calle 80 (“La Manada”): obra del colectivo Móster Paint, con murales de 35 a 40 animales nativos pintados en columnas y rampas, exaltando la biodiversidad colombiana.

● Puente peatonal del parque de Los Novios: murales inspirados en la flora, fauna y lago del parque, simbolizan la conexión ambiental y la apropiación ciudadana del espacio público.

Una de las intervenciones más grandes es el muro de contención de los puentes de calle 127 con av. Boyacá , con el megamural ‘Guardianes de Páramo’, que rinde homenaje al oso de anteojos, el frailejón y el colibrí chivito de Bogotá.

Hasta la fecha se han realizado 11 intervenciones artísticas, que continuarán el próximo año.