¿Cuáles son los criterios que se utilizan para calcular el aumento del salario mínimo en 2026? // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA de Google

Uno de los anuncios económicos que más anhelan los colombianos cada fin de año es el del incremento del salario mínimo. Dicho anuncio entra en vigencia a partir del primer día de cada año, y su cálculo se basa en una serie de criterios técnicos y económicos definidos por ley. La cifra final se negocia en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La Comisión reúne a los representantes del Gobierno, los gremios y los sindicatos con el propósito de llegar a un acuerdo. El proceso de análisis comienza a desarrollarse a partir del mes de diciembre, una vez que el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) ha entregado los indicadores clave del año a la opinión pública.

Los Criterios Fundamentales del Cálculo

Aunque la negociación de la cifra final suele estar cargada de tensiones políticas y sociales, existen cuatro criterios fundamentales que son la base legal para calcular el aumento del salario mínimo en Colombia:

La Inflación: El principal criterio utilizado para definir el aumento es la inflación. El objetivo del Gobierno y los sindicatos es que el incremento proteja o mejore el poder adquisitivo del salario real.

Junto con la inflación, la Comisión toma en cuenta la productividad. Las proyecciones indican que este factor podría fijarse en un 2,6% para el cálculo del 2026.

El Crecimiento Económico: Las cifras generales sobre la economía son cruciales. El crecimiento económico es otro de los factores que se tienen presentes en la mesa de negociación.

Las Condiciones del Mercado Laboral: Finalmente, se analizan las condiciones del mercado laboral para asegurar que el aumento sea sostenible.

La Metodología: Negociación vs. Determinación Presidencial

La Comisión de Concertación busca que las partes lleguen a un acuerdo, pero la historia reciente demuestra que este consenso no siempre se logra.

Si persisten los desacuerdos entre sindicatos y gremios, es el presidente quien toma una determinación. Este precedente es clave para 2026, ya que la decisión de 2025 fue tomada por decreto del presidente Gustavo Petro. En ese momento, una parte alegaba un incremento de hasta el 13%, mientras que la otra exigía el 5%.

Escenario Técnico: Aumento Proporcional del 7%

Si los actores se adhirieran estrictamente a los criterios técnicos de inflación y productividad, el aumento sería mucho más moderado.

Algunas proyecciones preliminares determinan que la inflación en el país podría cerrar sobre el 4,5%. Si a esto se le suma la productividad esperada del 2,6%, esto implica que el salario mínimo tendría un incremento aproximado del 7%, por lo menos en el papel.

De cumplirse este escenario, el salario mínimo para el año 2026 sería de $1’515.495 pesos, aproximadamente.

Sobre este tema, el Banco de la República enfatizó en que el aumento debe ser proporcional. Esta proporcionalidad es necesaria para poder cumplir con la reducción de las tasas de interés, un factor que afecta directamente el crédito y el endeudamiento del consumidor.

El Factor Político: podría decidirse por decreto

A pesar de que los criterios técnicos apuntan al 7% ($1’515.495), el Gobierno Nacional ha dejado entrever que la cifra final será superior.

El presidente Gustavo Petro confirmó en la instalación del Congreso de la República que el incremento del salario mínimo para el año 2026 sería superior a la inflación anual, repitiendo el mismo patrón que se tomó en cuenta para 2025. En 2025, el aumento del 9,54% superó la inflación anual de 2024, que fue del 5,20%.

Petro advirtió que buscará un aumento importante, expresando: “Subí el salario mínimo como ninguno, aún me queda un año, voy a aprovechar”. Esta postura se justifica, según el mandatario, en que si subimos los salarios, se impulsa el consumo y no se deja explotar aún más al trabajador.

Esta voluntad política genera cálculos alternativos. Si se repite el incremento del presente año, es decir, el 9,54%, esto fijaría el mínimo para 2026 en $1’559.301 pesos.

La batalla de cifras en la Comisión de Concertación comenzará oficialmente cuando el DANE revele los indicadores clave en diciembre, poniendo en juego si primarán los criterios técnicos (7%) o la determinación política (potencialmente 9,54% o más).