Él es Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda en el Mundial que se volvió tendencia global, ¿por qué?

Cada vez se acerca más el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y con él miles de personas en todo el mundo llenan el álbum de Panini, que recopila las imágenes de los principales futbolistas que participarán en la Copa del Mundo, entre ellos está la figura de Tim Payne.

¿Quién es Tim Payne y por qué es famoso?

Payne es un defensor de Nueva Zelanda que hace parte de los convocados de su selección para el Mundial y se volvió viral en todo el planeta por el reto que planteó el streamer argentino Valen Scarsini, mejor conocido como ‘Scarso’: hacer famoso al jugador menos conocido del torneo.

Revisando las redes sociales de todos los jugadores que participarán en el Mundial, ‘Scarso’ dio con el nombre de Tum Payne, quien solo tenía poco más de 4.700 seguidores.

De esta manera, ‘Scarso’ tomó la decisión de ayudar a que Payne subiera el número de sus seguidores de manera acelerada previo al inicio del Mundial. Fue así que el zaguero pasó a tener más de 2 millones de seguidores en pocos días.

Fue tanta su sorpresa que reconoció en un video que no sabía qué estaba pasando y por qué estaba creciendo en seguidores de manera tan apresurada.

Así las cosas, Payne, al ver que la mayoría de sus seguidores eran hispanohablantes, tomó la decisión de grabar un video en español para agradecer el apoyo.

“Hola a todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, dijo.

“Muchas gracias, primero a ti Valen, han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. Expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio todo el amor de ustedes en todas partes del mundo”, agregó.