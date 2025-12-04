“Se ha hecho un montaje para contenerlo”: Fuad Char sobre Leyton Barrios

La designación de Leyton Barrios como rector de Universidad del Atlántico enfrenta un proceso de nulidad tras la demanda presentada por el gobernador del Atlántico, que cuestiona la validez de su nombramiento. El Tribunal Administrativo del Atlántico, sin embargo, decidió conceder un plazo de cinco días al rector para que se defienda antes de decidir si aplica alguna medida cautelar.

En medio de esta crisis, durante la inscripción de candidaturas del partido Cambio Radical a la Cámara por el Atlántico, Fuad Char aseguró que la elección de Barrios fue “totalmente transparente” y calificó como “injusta” la coyuntura que atraviesa.

“Se ha hecho un montaje”

“Tenemos la confianza de que Leyton fue elegido de la manera más transparente, de la manera más legal. Se ha hecho un montaje para contenerlo, pero esto ya está en manos de la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico y nosotros esperamos que en justicia Leyton continúe como rector de la Universidad del Atlántico”, declaró.

Cabe mencionar que este miércoles, el Tribunal dispuso conceder cinco días al rector para responder la solicitud de suspensión: “CORRER TRASLADO al demandado por el término de cinco (5) días para que se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada por el accionante”.

Con este traslado, la Sala reunirá los argumentos de ambas partes antes de decidir si suspende o no el acto de designación de Barrios como rector de la Universidad del Atlántico.