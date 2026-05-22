“Las subestaciones de Air-e trabajan a tope”: Sintraelecol

Sintraelecol reveló que la empresa Air-e ya enfrenta dificultades operativas derivadas de sobrecargas en circuitos y subestaciones por las altas temperaturas que golpean al Caribe. Entre las infraestructuras afectadas mencionó los circuitos Cerro Kennedy, Mingueo, Ciénaga Norte, Cuestecitas, Santa Marta y Las Flores, Cordialidad y 20 de Julio en Barranquilla.

Así lo manifestó Osvaldo Bolívar, vicepresidente de Sintraelecol Atlántico, quien aseguró que las subestaciones eléctricas operan prácticamente al límite de su capacidad y que no se han ejecutado las repotenciaciones necesarias para fortalecer tanto estas instalaciones como las líneas de transmisión.

Señala que Air-e registró el pasado 14 de mayo la demanda de energía más alta de su historia, alcanzando los 35,7 Gigavatios-hora (GWh), mientras que, en sectores como La Punta de los Remedios, en Dibulla (La Guajira), ya se reportan afectaciones relacionadas con la sobrecarga de circuitos.

Relación del apagón del suroccidente con sobrecarga del sistema

El dirigente sindical aseguró que las interrupciones registradas recientemente, entre ellas la falla que dejó sin servicio eléctrico durante más de 15 horas a amplios sectores del suroccidente de Barranquilla y municipios cercanos, están directamente relacionadas con el aumento histórico de la demanda energética.

Lea también: Ola de calor: se dispara venta de aires acondicionados en un 40% en Barranquilla

Según detalló, los picos de consumo registrados durante las últimas semanas superaron la capacidad de algunos equipos de potencia. A ello se sumó una falla interna en un cable de la subestación Cordialidad, que se recalentó y obligó a sacar de operación la infraestructura.

Cinco interventores en 19 meses

Bolívar cuestionó la reiterada rotación de interventores durante el proceso de toma de posesión estatal de Air-e. Según indicó, en 19 meses han pasado cinco interventores por la compañía, con permanencias promedio de apenas cuatro meses, sin que se hayan concretado soluciones de fondo.

Por ello, recordó que en abril los trabajadores elevaron una propuesta al presidente de la República para conformar una mesa técnica integrada por el Gobierno, empleados del sector y organizaciones comunitarias, con el propósito de diseñar un plan de emergencia que permita enfrentar la crisis energética y mejorar la operación de la empresa.

“Los trabajadores conocemos el funcionamiento de estas compañías y podemos aportar soluciones. Pero si no llegan los recursos, cualquier iniciativa terminará siendo simplemente un saludo a la bandera”, manifestó.