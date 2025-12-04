A juicio el exsenador Arturo Char por presunta de compra de votos

JUDICIAL

La Sala de Instrucción de la Corte acusó al exsenador Arturo Char por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

Se trata del caso de corrupción electoral conocido como la ‘Casa Blanca’ de Barranquilla, mismo por el que fue condenada la excongresista Aida Merlano, hoy testigo principal en contra de Char.

Los hechos por los que es investigado Arturo Char se vinculan al supuesto acuerdo delictivo para la compra de votos en el departamento del Atlántico que se habría efectuado en 2017.

“Dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político (...) Se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática”, aseguró la Corte en junio de 2023.

¿Quién es Arturo Char?

Arturo Char, fue senador de la República desde el año 2006 hasta el 2023. Se desempeñó como Presidente del Congreso durante la legislatura 2020 - 2021, siendo elegido con 75 votos a favor.

En el campo diplomático, Char se desempeñó como Primer Secretario de la Embajada de Colombia en Londres, Inglaterra, y en el sector privado fue Presidente del Junior de Barranquilla.

La Corte Suprema además de los delitos por fraude electoral, también lo investiga por intervención de fuga de presos, luego de que Aída Merlano lo señalara de ayudar y orquestar su fuga. Señalamientos por los cuales Char renunció al senado en febrero de 2023.