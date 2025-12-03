Culpable se declaró el menor que asesinó a Jean Claude Bossard

Culpable se declaró el adolescente que asesinó al barranquillero Jean Claude Bossard, en medio de un atraco en el norte de Bogotá.

El menor infractor aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio; tráfico de armas de fuego y tentativa de hurto calificado agravados, excepto el de falsedad marcaria.

El joven de 16 años, en compañía de otro atracador y a bordo de una motocicleta con placas falsas, interceptaron a Bossard, cuando iba caminando por las calles del barrio Chicó Navarra, con la intención de robarle su maleta.

En medio del forcejeo los ladrones dispararon a la víctima en varias ocasiones.

Unidades de la Policía Nacional que llegaron al lugar se enfrenaron con los dos ladrones. Uno de ellos murió, mientras que el menor de edad quedó herido y fue aprehendido en situación de flagrancia.

Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de internamiento preventivo en centro especializado.