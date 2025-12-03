Tribunal otorga plazo a Leyton Barrios para responder antes de suspender su designación como rector

El Tribunal Administrativo del Atlántico decidió dar traslado al rector designado de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, antes de decidir si suspende provisionalmente su nombramiento, garantizando así su derecho a la defensa dentro del proceso de nulidad electoral.

La actuación se produce luego de que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, interpusiera una demanda buscando la nulidad del Acuerdo Superior 000032 del 27 de octubre de 2025, mediante el cual Barrios fue designado como rector.

Según el documento, Verano instauró el medio de control “en procura de obtener la nulidad del Acuerdo Superior No. 000032 de 27 de octubre de 2025, por medio del cual se designó al señor Leyton Daniel Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico”.

El Tribunal prioriza el derecho a la defensa

Aunque el gobernador solicitó una medida cautelar de urgencia para suspender provisionalmente el acto, el Tribunal decidió que antes era necesario escuchar al demandado. En el auto se explica que, pese a la solicitud de urgencia, resulta “prudente, a pesar de la petición de urgencia, correr traslado previamente a la parte demandada”.

El despacho argumentó que la decisión se fundamenta en la protección del derecho fundamental a la defensa dentro del proceso de nulidad electoral. El documento indica que esta garantía debe operar “antes, durante y después de la decisión correspondiente en toda clase de procedimientos, entre los que se encuentra el de nulidad electoral”.

Cinco días para que Barrios se pronuncie

Por lo anterior, el Tribunal dispuso conceder cinco días al rector para responder la solicitud de suspensión: “CORRER TRASLADO al demandado por el término de cinco (5) días para que se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada por el accionante”.

Con este traslado, la Sala reunirá los argumentos de ambas partes antes de decidir si suspende o no el acto de designación de Barrios como rector de la Universidad del Atlántico.