Enel Colombia supera 1 GW solar en la Costa Caribe

Enel Colombia anunció que superó 1 gigavatio (GW) de capacidad solar instalada en corriente alterna, gracias a la operación y avance de seis parques solares de gran escala ubicados en la región Caribe, principalmente en los departamentos del Atlántico, Cesar y Magdalena.

El hito se alcanza mientras avanza la etapa final de energización del proyecto fotovoltaico Atlántico, que actualmente se encuentra en periodo de pruebas y cuya entrada en operación comercial está prevista para el segundo semestre de 2026.

La Costa Caribe, epicentro de la transición energética

Con este avance, Enel mantiene su posición como el mayor generador de energía solar del país, concentrando más del 50 % de la capacidad solar instalada en Colombia.

La compañía destacó que esta expansión fortalece la diversificación de la matriz energética nacional, tradicionalmente dependiente de la generación hidroeléctrica, y aporta mayor seguridad al sistema eléctrico ante fenómenos climáticos como El Niño.

Guayepo y Atlántico impulsan el crecimiento energético

El portafolio solar de Enel está conformado por las plantas El Paso y La Loma, en Cesar; Fundación, en Magdalena; y los complejos Guayepo I y II, Guayepo III y Atlántico, en el departamento del Atlántico.

Entre estos proyectos se destaca Guayepo I&II, considerado el parque solar más grande del país, con 370 MWac de capacidad instalada. Junto a Guayepo III y Atlántico, ambos de 180 MWac, convierten al Atlántico en el principal centro de generación fotovoltaica de Colombia.

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Energía limpia para más de 4 millones de personas

En conjunto, los seis parques solares podrían abastecer a más de 4,2 millones de personas, una cifra equivalente a suministrar energía a ciudades como Medellín y Cali simultáneamente.

La compañía reiteró que estos proyectos hacen parte de la apuesta nacional por acelerar la transición energética y ampliar el uso de fuentes renovables en el país.