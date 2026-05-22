Golpe al microtráfico en Barranquilla: incautan más de 1,5 kilos de cocaína

Golpe al microtráfico en Barranquilla: capturan a dos personas y decomisan más de 1,5 kilos de cocaína en El Lucero

La Policía Nacional capturó en flagrancia a dos personas durante un operativo de allanamiento y registro realizado en el barrio El Lucero, en el sur de Barranquilla.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 1.551 gramos de cocaína que, presuntamente, serían distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Los capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Entre los detenidos se encuentra una mujer conocida con el alias de “Heidy”, quien registra tres anotaciones judiciales relacionadas con los delitos de amenazas y lesiones personales, según información suministrada por la Policía.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los organismos de seguridad, el inmueble intervenido, conocido como “La Caleta del Calancala”, presuntamente era utilizado para el almacenamiento y comercialización de sustancias ilícitas al servicio de la estructura criminal “Los Costeños”.

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Las autoridades señalaron que este resultado representa un golpe significativo a las finanzas de dicha organización criminal, ya que se estima una afectación económica cercana a los 10 millones de pesos semanales provenientes de las rentas ilegales derivadas del microtráfico.