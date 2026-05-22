Abogado de Day Vásquez solicitará medida de aseguramiento contra Laura Ojeda

El abogado Alaid Freja, quien representa a Daysuris Vásquez dijo en diálogo con Caracol Radio, que solicitará medida de aseguramiento intramural contra Laura Ojeda cuando sea imputada por presunto acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.

El abogado dijo que hará la solicitud teniendo en cuenta que Vásquez se ha declarado víctima en el proceso que se le sigue a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro.

“Cuando Laura Ojeda sea imputada, la representación de víctimas solicitará medida de aseguramiento intramural. Los delitos por los que será imputada ameritan esa medida y estudiaremos además los requisitos relacionados con la necesidad de la misma”, afirmó.

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Este caso ha sido polémico en redes sociales, incluso, el presidente Gustavo Petro escribió en redes sociales que la presión de la Fiscalía habría sido la causa de la pérdida de un embarazo de Ojeda.

Además, Day Vásquez señaló en redes que presentará una queja disciplinaria contra el abogado Alejandro Carranza, argumentando que se siente vulnerada por presunto acoso y hostigamiento.

“El doctor Alejandro Carranza viene realizando publicaciones atribuyendo responsabilidades a Day Vásquez en situaciones que no tienen conexidad con los hechos que involucran a Laura Ojeda”, señaló el jurista.

Agregó que “Day Vásquez ya fue citada para ratificar y ampliar esa denuncia, y estamos a la espera de que la investigación continúe avanzando”.

“Desde el principio lo invité cordialmente a que los litigios se hagan en los estrados judiciales y no por redes sociales. Siempre he promovido un litigio respetuoso, pero parece que le gusta litigar a través de esas plataformas”, concluyó Freja.