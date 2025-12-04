Cambio Radical inscribe su lista a la Cámara por el Atlántico: estos son sus candidatos

Este jueves se realizaron las inscripciones de las candidaturas del partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico en la sede de la Registraduría.

Durante el evento estuvo presente el líder de la colectividad, Fuad Char, quien afirmó:“Nosotros estamos trabajando para poner una votación, estimamos nosotros por encima de los 400 mil votos. No sabemos cómo va a estar el resultado de los otros partidos, pero esa es nuestra meta, pasar de 400 mil votos”.

Frente a las declaraciones del senador José David Name, quien aseguró que Cambio Radical obtendría dos curules, Char respondió: “La respuesta la tenemos el día de las elecciones”.

¿Quiénes son los aspirantes?

La lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico quedó conformada por: Doris Bolívar, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Welfran Torres, Andrés Camargo González (Saruma), Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.

“Vamos a demostrar que un pelado del barrio sí va a llegar al Congreso de la República de Colombia, como lo hicimos en el Concejo. Vamos a demostrar lo que necesita la política: humanidad, calle, barrio. La política necesita personas que entiendan lo que está pasando en los barrios. Y por eso hoy pongo a consideración mi nombre actual del Departamento del Atlántico. Estoy convencido de lo que está pasando en Barranquilla también merecen vivirlo en el Departamento del Atlántico”, manifestó Estefanel Gutiérrez.

Por su parte, la exsecretaria de la Mujer, Doris Bolívar, cabeza de lista, añadió:“Estamos ante una gran oportunidad para impulsar temas sensibles y urgentes que requieren todo nuestro esfuerzo. Llevarlos al Congreso de la República sería realmente muy beneficioso”, señaló.