Polémica por sede de UniAtlántico en Soledad: la tildan de “elefante blanco” y Gobierno responde

La construcción de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad desató una fuerte polémica luego de que el representante electo a la Cámara, Estefanel Gutiérrez, calificara el proyecto como “un monumento al engaño” y denunciara presuntos retrasos pese a la millonaria inversión realizada por el Gobierno Nacional.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, el dirigente aseguró que “el Gobierno se gastó más de 44 mil millones de pesos en una obra que no existe” y afirmó que el proyecto presenta un atraso del 92,8 %, pese a que la entrega estaba prevista para junio de este año.

“Les presento la sede de la Universidad del Atlántico de Soledad: un monumento de engaño. Un símbolo más de lo que ha sido este Gobierno para la Costa Caribe”, expresó el congresista electo Gutiérrez.

El congresista también cuestionó que el Gobierno atribuya la situación al contratista y criticó el cumplimiento de las promesas relacionadas con la construcción de nuevas universidades públicas en distintas regiones del país.

“Ni una pared levantó ni mucho menos un pupitre compró”, afirmó.

Los cuestionamientos generaron reacciones desde distintos sectores, debido a que la sede universitaria ha sido presentada como una de las principales apuestas para ampliar la cobertura de educación superior pública en el Atlántico.

Universidad y Gobierno responden a las críticas

Días después de la publicación del congresista, la Universidad del Atlántico difundió un video junto al viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, defendiendo la ejecución de la obra.

“La nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad continúa avanzando para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior pública en el Atlántico”, señaló la institución.

Por su parte, el Ministerio de Educación también salió al paso de las críticas y desmintió que la obra esté abandonada o paralizada.

“La nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad no está abandonada ni detenida, sino que avanza conforme a su cronograma técnico y contractual”, indicó la cartera educativa en un comunicado.

Alcaldía pide claridad sobre cronograma

En medio de la controversia, la Alcaldía de Soledad recordó que ya cumplió con la cesión del lote e invirtió $4.000 millones en la primera fase del proyecto para hacer posible la construcción de la sede universitaria.

“La sede de la Universidad del Atlántico en Soledad es un proyecto estratégico para ampliar el acceso a la educación superior en el municipio y la región”, manifestó la administración municipal.

Sin embargo, la Alcaldía aseguró que desde la última visita institucional no se evidencian avances notorios en el proceso de construcción y pidió al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Educación informar públicamente el estado actual del proyecto y el cronograma de ejecución.

“Los jóvenes de Soledad esperan este compromiso hecho realidad”, expresó el gobierno local.

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Gobierno asegura que la obra estará lista en 2027

El Ministerio de Educación explicó que durante 2025 y 2026 se realizaron procesos técnicos y administrativos indispensables para garantizar la viabilidad del proyecto, entre ellos la actualización de estudios y diseños, la obtención de licencias y ajustes contractuales. Según el Gobierno Nacional, actualmente ya se adelantan trabajos de descapote, demolición de estructuras, excavaciones, cimentación y adecuación del terreno.

Además, reiteró que los recursos para la obra están completamente garantizados y que la entrega de la sede está proyectada para el primer semestre de 2027, mientras que el inicio de operaciones académicas se espera para el segundo semestre del mismo año.

“Construir infraestructura educativa de calidad exige estudios, licencias, rigor técnico y procesos responsables. Este proyecto avanza y será una realidad para miles de jóvenes del Atlántico”, afirmó Carlos Saavedra Ospina, jefe de la Oficina Asesora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional.