¡Sigue bajando! Precio del café para el día de HOY, 3 de diciembre, según la FNC
El Congreso Cafetero llegó a su final con unas palabras de cierre significativas por parte del gerente, aquí los detalles de su discurso y el precio del café en dólares
Después de varios días, llegó a su final la versión 94 del Congreso Cafetero, evento que buscaba compartir con líderes de este gremio para exaltar y felicitar el trabajo realizado hasta ahora. Es así que, bajo el lema “Sabemos lo que hacemos”, reforzaron el mensaje que se quería transmitir. Además, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, cerró este encuentro con las siguientes palabras:
“Llegamos al final de este 94 Congreso Cafetero con un sentimiento profundo de orgullo, con la convicción intacta y con una esperanza que no nace de la improvisación sino de la certeza. Porque hoy, más que nunca, podemos decirlo con serenidad, con firmeza y con responsabilidad histórica: sabemos lo que hacemos”.
Precio del café para el día de hoy, 3 de diciembre
La Federación Nacional de Cafeteros, a diario, publica un informe en el que muestran diferentes detalles acerca del café, desde su valor, hasta el rendimiento que tiene el mismo. Es así que, para este 3 de diciembre, la federación estableció que el precio del café es de $2.820.000 COP.
Asimismo, esto representa una tendencia a la baja, ya que el día de ayer, 2 de diciembre, su valor se cotizó sobre los 2.863.000 COP, es decir, tuvo una caída de $23.000 pesos. A su vez, el precio de la pasilla contenida, se mantiene igual, posicionándose sobre los 10.000 Kg/COP.
Precio del café en dólares HOY, 3 de diciembre
Investing, una plataforma web que se dedica a presentar en tiempo real la cotización de las divisas en el mercado internacional. Dentro, también se muestra el valor de productos, marcas e insumos. Según lo presentado por ellos, el precio del café en dólares para el día de hoy, 3 de diciembre, se ha establecido en 372,75 USD, es decir, una perdida del 0,19%, un aproximado de 0,70 USD.
Precio del café en las principales ciudades de Colombia
Para establecer el precio del café en las principales ciudades de Colombia, es necesario que se cierre la Bolsa de Nueva York. Siendo así, esta es la cotización de la cara de café, kilo y arroba en el país, este 3 de diciembre:
- Armenia: Carga 2,820,500 – Kilo 22,564 – Arroba 282,050
- Bogotá: Carga 2,819,250 – Kilo 22,554 – Arroba 281,925
- Bucaramanga: Carga 2,818,875 – Kilo 22,551 – Arroba 281,888
- Buga: Carga 2,821,250 – Kilo 22,570 – Arroba 282,125
- Chinchiná: Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038
- Cúcuta: Carga 2,818,375 – Kilo 22,547 – Arroba 281,838
- Ibagué: Carga 2,819,625 – Kilo 22,557 – Arroba 281,963
- Manizales: Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038
- Medellín: Carga 2,819,625 – Kilo 22,557 – Arroba 281,963
- Neiva: Carga 2,818,750 – Kilo 22,550 – Arroba 281,875
- Pamplona: Carga 2,818,500 – Kilo 22,548 – Arroba 281,850
- Pasto: Carga 2,818,500 – Kilo 22,548 – Arroba 281,850
- Pereira: Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038
- Popayán: Carga 2,820,625 – Kilo 22,565 – Arroba 282,063
- Santa Marta: Carga 2,822,125 – Kilo 22,577 – Arroba 282,213
- Valledupar: Carga 2,819,750 – Kilo 22,558 – Arroba 281,975
