¡Sigue bajando! Precio del café para el día de HOY, 3 de diciembre, según la FNC

Después de varios días, llegó a su final la versión 94 del Congreso Cafetero, evento que buscaba compartir con líderes de este gremio para exaltar y felicitar el trabajo realizado hasta ahora. Es así que, bajo el lema “Sabemos lo que hacemos”, reforzaron el mensaje que se quería transmitir. Además, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, cerró este encuentro con las siguientes palabras:

“Llegamos al final de este 94 Congreso Cafetero con un sentimiento profundo de orgullo, con la convicción intacta y con una esperanza que no nace de la improvisación sino de la certeza. Porque hoy, más que nunca, podemos decirlo con serenidad, con firmeza y con responsabilidad histórica: sabemos lo que hacemos”.

Precio del café para el día de hoy, 3 de diciembre

La Federación Nacional de Cafeteros, a diario, publica un informe en el que muestran diferentes detalles acerca del café, desde su valor, hasta el rendimiento que tiene el mismo. Es así que, para este 3 de diciembre, la federación estableció que el precio del café es de $2.820.000 COP.

Asimismo, esto representa una tendencia a la baja, ya que el día de ayer, 2 de diciembre, su valor se cotizó sobre los 2.863.000 COP, es decir, tuvo una caída de $23.000 pesos. A su vez, el precio de la pasilla contenida, se mantiene igual, posicionándose sobre los 10.000 Kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 3️⃣ de diciembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/s5yqK89aWF — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) December 3, 2025

Precio del café en dólares HOY, 3 de diciembre

Investing, una plataforma web que se dedica a presentar en tiempo real la cotización de las divisas en el mercado internacional. Dentro, también se muestra el valor de productos, marcas e insumos. Según lo presentado por ellos, el precio del café en dólares para el día de hoy, 3 de diciembre, se ha establecido en 372,75 USD, es decir, una perdida del 0,19%, un aproximado de 0,70 USD.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia

Para establecer el precio del café en las principales ciudades de Colombia, es necesario que se cierre la Bolsa de Nueva York. Siendo así, esta es la cotización de la cara de café, kilo y arroba en el país, este 3 de diciembre:

Armenia: Carga 2,820,500 – Kilo 22,564 – Arroba 282,050

Carga 2,820,500 – Kilo 22,564 – Arroba 282,050 Bogotá: Carga 2,819,250 – Kilo 22,554 – Arroba 281,925

Carga 2,819,250 – Kilo 22,554 – Arroba 281,925 Bucaramanga: Carga 2,818,875 – Kilo 22,551 – Arroba 281,888

Carga 2,818,875 – Kilo 22,551 – Arroba 281,888 Buga: Carga 2,821,250 – Kilo 22,570 – Arroba 282,125

Carga 2,821,250 – Kilo 22,570 – Arroba 282,125 Chinchiná: Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038

Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038 Cúcuta: Carga 2,818,375 – Kilo 22,547 – Arroba 281,838

Carga 2,818,375 – Kilo 22,547 – Arroba 281,838 Ibagué: Carga 2,819,625 – Kilo 22,557 – Arroba 281,963

Carga 2,819,625 – Kilo 22,557 – Arroba 281,963 Manizales: Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038

Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038 Medellín: Carga 2,819,625 – Kilo 22,557 – Arroba 281,963

Carga 2,819,625 – Kilo 22,557 – Arroba 281,963 Neiva: Carga 2,818,750 – Kilo 22,550 – Arroba 281,875

Carga 2,818,750 – Kilo 22,550 – Arroba 281,875 Pamplona: Carga 2,818,500 – Kilo 22,548 – Arroba 281,850

Carga 2,818,500 – Kilo 22,548 – Arroba 281,850 Pasto: Carga 2,818,500 – Kilo 22,548 – Arroba 281,850

Carga 2,818,500 – Kilo 22,548 – Arroba 281,850 Pereira: Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038

Carga 2,820,375 – Kilo 22,563 – Arroba 282,038 Popayán: Carga 2,820,625 – Kilo 22,565 – Arroba 282,063

Carga 2,820,625 – Kilo 22,565 – Arroba 282,063 Santa Marta: Carga 2,822,125 – Kilo 22,577 – Arroba 282,213

Carga 2,822,125 – Kilo 22,577 – Arroba 282,213 Valledupar: Carga 2,819,750 – Kilo 22,558 – Arroba 281,975

