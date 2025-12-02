¡Bajó su valor! Precio del café en Colombia HOY, 2 de diciembre, según la FNC

La Federación Nacional de Cafeteros diariamente publica un informe en el que detalla varias características acerca del café, es decir, presenta el valor de la carga, kilo y arroba que tendrá cada ciudad en la región.

Por otro lado, la Federación Nacional de Cafeteros, a diario, saca un informe en el que presenta varios detalles acerca del café, ya sea sobre su carga, kilo y arroba, entre otros. Siendo así, para este 2 de diciembre, el precio del café, hoy en Colombia, es de 2,863,000 COP. Esto representa un decrecimiento en su valor, ya que, el día de ayer, 2 de diciembre, el precio del café se cotizó en 2,916,000 COP, es decir, tuvo una perdida enorme de 53.000 pesos.

Asimismo, el precio de su pasilla contenida, se ha mantenido sobre el mismo valor que ha manejado desde hace meses, es así que, se cotiza en 10.000 Kg/COP. Hasta el momento, dentro de estos informes diarios de la FNC, no hay una actualización reciente acerca de la pasilla en el país.

Precio del café en dólares HOY, 2 de diciembre

Este seguimiento lo realiza Investing, una plataforma web que se dedica a presentar en tiempo real la cotización de las divisas en el mercado internacional. Dentro, también se muestra el valor de productos, marcas e insumos.

Es así que, para este 2 de diciembre, el precio del café en dólares, se estableció en 372,80 USD, es decir, presentó una caída del 1,82%, una perdida de 6,90 USD, aproximadamente. Esto teniendo en cuanta que el dólar en el país ha sido muy cambiante los últimos meses en Colombia.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 2 de diciembre

En las principales ciudades de Colombia, el precio del café lo establece la Federación Nacional de Cafeteros en un informe que se publica a diario. Este es el valor establecido, para este 2 de diciembre:

Armenia: Carga 2,863,500 – Kilo 22,908 – Arroba 286,350

Carga 2,863,500 – Kilo 22,908 – Arroba 286,350 Bogotá: Carga 2,862,250 – Kilo 22,898 – Arroba 286,225

Carga 2,862,250 – Kilo 22,898 – Arroba 286,225 Bucaramanga: Carga 2,861,875 – Kilo 22,895 – Arroba 286,188

Carga 2,861,875 – Kilo 22,895 – Arroba 286,188 Buga: Carga 2,864,250 – Kilo 22,914 – Arroba 286,425

Carga 2,864,250 – Kilo 22,914 – Arroba 286,425 Chinchiná: Carga 2,863,375 – Kilo 22,907 – Arroba 286,338

Carga 2,863,375 – Kilo 22,907 – Arroba 286,338 Cúcuta: Carga 2,861,375 – Kilo 22,891 – Arroba 286,138

Carga 2,861,375 – Kilo 22,891 – Arroba 286,138 Ibagué: Carga 2,862,625 – Kilo 22,901 – Arroba 286,263

Carga 2,862,625 – Kilo 22,901 – Arroba 286,263 Manizales: Carga 2,863,375 – Kilo 22,907 – Arroba 286,338

Carga 2,863,375 – Kilo 22,907 – Arroba 286,338 Medellín: Carga 2,862,625 – Kilo 22,901 – Arroba 286,263

Carga 2,862,625 – Kilo 22,901 – Arroba 286,263 Neiva: Carga 2,861,750 – Kilo 22,894 – Arroba 286,175

Carga 2,861,750 – Kilo 22,894 – Arroba 286,175 Pamplona: Carga 2,861,500 – Kilo 22,892 – Arroba 286,150

Carga 2,861,500 – Kilo 22,892 – Arroba 286,150 Pasto: Carga 2,861,500 – Kilo 22,892 – Arroba 286,150

Carga 2,861,500 – Kilo 22,892 – Arroba 286,150 Pereira: Carga 2,863,375 – Kilo 22,907 – Arroba 286,338

Carga 2,863,375 – Kilo 22,907 – Arroba 286,338 Popayán: Carga 2,863,625 – Kilo 22,909 – Arroba 286,363

Carga 2,863,625 – Kilo 22,909 – Arroba 286,363 Santa Marta: Carga 2,865,125 – Kilo 22,921 – Arroba 286,513

Carga 2,865,125 – Kilo 22,921 – Arroba 286,513 Valledupar: Carga 2,862,750 – Kilo 22,902 – Arroba 286,275

