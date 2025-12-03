¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? Esto dice el Banco Central para HOY 3 de diciembre

Luego de que en semanas pasadas se presentara un tiroteo en cercanías a la Casa Blanca, donde terminó con la vida de una integrante de la Guardia Nacional, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que tomaría medidas aún más estrictas contra inmigrantes que provinieran de países en vías de desarrollo.

Sin embargo, no fue hasta el día de ayer cuando Trump anunció que paralizaría las solicitudes realizadas por inmigrantes que buscaran residencia y ciudadanía en el país norteamericano, y que fueran provenientes de países como Venezuela, Cuba, Haití, y otros 16, de los cuales, ninguno hace parte de la Unión Europea.

¿Por qué paralizaron las solicitudes?

En justificación de esto, el mandatario aseguró que todos los procesos se encontrarían suspendidos, pues exigió que todas las solicitudes debían ser examinadas y revisadas de forma ‘exhaustiva’, pues así, se asegurarían de que ninguno de los aplicantes represente una amenaza para la seguridad nacional, o tenga motivos que lo conviertan en inadmisible o inelegible.

Frente a esta decisión, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Matthew Tragesser, aseguró que las medidas tomadas por la administración de Donald Trump, tienen como objetivo que se garantice que todas las personas que obtengan una residencia o ciudadanía sean los mejores, además de establecer que dichos documentos, eran un privilegio y un derecho.

Precio del dólar en Venezuela HOY 3 de diciembre

El precio del dólar presentó un nuevo incremento en su valor para el día de hoy, 3 de diciembre, pues según la información presentada en la página web oficial del Banco Central de Venezuela, el valor de la divisa estadounidense se estableció en $249,19 bolívares por cada dólar.

Esto representa un nuevo aumento en el precio del dólar frente al valor del día de ayer ($247,40), y continúa con la tendencia al alza que ha mantenido durante todo el año.

Precio de diferentes divisas en Venezuela

En la página web del BCV, se establecen también las tasas de cambio para diferentes divisas de países con los que Venezuela mantiene relaciones, son las siguientes:

Euro: 289,16 bolívares (Subió).

289,16 bolívares (Subió). Yuan chino: 35,24 bolívares (Subió).

35,24 bolívares (Subió). Lira turca: 5,87 bolívares (Subió).

5,87 bolívares (Subió). Rublo ruso: 3,22 bolívares (Subió).

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa estadounidense presentó un nuevo incremento en su precio para la apertura de la jornada de hoy, pues tuvo un crecimiento de un valor cercano a los $33 pesos colombianos respecto al día anterior.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 3 de diciembre, es de $3.817 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

