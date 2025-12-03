¡Sube de nuevo! Precio del dólar en Colombia HOY, 3 de diciembre, según Banco de la República

Recientemente, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, donde se ha hablado sobre una posible intervención por vía terrestre en el país bolivariano, y donde se han evidenciado diferentes despliegues militares de gran importancia, el presidente Donald Trump, aseguró que Colombia también podría ser blanco de ataques terrestres, esto debido a la alta producción de cocaína en el territorio.

Frente a dichas declaraciones, que despertaron las alertas en el país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no tardó en expresarse al respecto, pues aseguró, que tanto Estados Unidos como Colombia, tienen un enemigo en común que es el narcotráfico, además, Sánchez resaltó los esfuerzos que se han realizado en el país para combatir la producción y distribución de cocaína.

La lucha de Colombia contra el narcotráfico

Sin embargo, el ministro también resaltó el rol que tienen países como Estados Unidos en la producción de cocaína, pues estableció que al igual que otros negocios, funciona con base en la teoría de la oferta y demanda, asegurando que mientras se siga consumiendo esta droga, muy seguramente se continuará produciendo, por tanto, la responsabilidad de dicha problemática no puede recaer únicamente en los países productores.

Con relación a esto, el ministro también estableció que Colombia es uno de los países que además de luchar contra el narcotráfico haciendo uso de toda la fuerza legítima del estado, también se interesan en la sustitución de cultivos por otros de carácter lícito. Por esto, solicitó a los políticos estadounidenses que para referirse al tema, consulten las fuentes de primera mano.

Precio del dólar en Colombia HOY 3 de diciembre

El precio de la divisa estadounidense presentó un nuevo incremento en su precio para la apertura de la jornada de hoy, pues tuvo un crecimiento de un valor cercano a los $33 pesos colombianos respecto al día anterior.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 3 de diciembre, es de $3.817 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

Con esto, se evidencia claramente que el dólar está teniendo un repunte en su precio, pues a pesar de que se han presentado algunas disminuciones, son de un valor bajo frente a los importantes incrementos que se han evidenciado.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

La compra y venta de dólares en las regiones dependerá de lo establecido por el TRM, pero a su vez, de la tarifa que fijen estos sitios. Así se cotiza en el precio del dólar en las principales ciudades del país:

Bogotá D.C. - Te compran: $3,744 | Te venden: $3,855

- Te compran: | Te venden: Medellín - Te compran: $3,687 | Te venden: $3,840

- Te compran: | Te venden: Cali - Te compran: $3,685 | Te venden: $3,875

- Te compran: | Te venden: Cartagena - Te compran: $3,600 | Te venden: $3,890

- Te compran: | Te venden: Cúcuta - Te compran: $3,730 | Te venden: $3,770

- Te compran: | Te venden: Pereira - Te compran: $3,790 | Te venden: $3,860

