Se registró la quema de dos vehículos de carga pesada en la vía Chocó - Risaralda

Pereira

Los vehículos tipo furgón fueron incinerados en el sector conocido como Angostura, jurisdicción del municipio de Tadó en el Chocó, que hace parte de la vía Panamericana que comunica con el departamento de Risaralda.

De acuerdo con información preliminar, varios hombres interceptaron los automotores, los marcaron con siglas del ELN y luego les prendieron fuego en la parte delantera. Los conductores lograron abandonar los vehículos antes de que las llamas se extendieran, por lo que no se reportan personas heridas.

Los furgones transportaban alimentos con destino al Chocó y habitantes de la zona ayudaron a bajar parte de la mercancía para evitar su pérdida, mientras las autoridades verifican la situación de orden público.

Así lo confirmó Juan Diego Ortiz, secretario nacional de la Confederación Colombiana de Transportadores.

“En este momento pues nos encontramos totalmente en alerta porque fueron incinerados dos vehículos, dos camiones tipo furgón en el sector de Tadó. Afortunadamente no tenemos pérdidas humanas, la subversión está cumpliendo con lo que han hablado, no tenemos mayor seguridad en esa vía “, afirmó el represente del gremio transportador.

Organismos de seguridad investigan la presencia del ELN en la zona y trabajan en la recolección de testimonios y evidencia para establecer la responsabilidad de este grupo subversivo en el ataque, además de las motivaciones detrás de este nuevo hecho de alteración del orden público en el corredor vial.

El Ejército Nacional continúa desplegado en la zona limítrofe entre los dos departamentos para garantizar la seguridad de los ciudadanos risaraldenses e impedir la incursión de este grupo guerrillero al territorio.

