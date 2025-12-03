Policía desalojó a grupo de campesinos que habrían ocupado de forma irregular un predio en Pereira

Pereira

Un operativo de la Policía permitió recuperar, en la tarde de este martes, un predio ubicado en la Finca Egipto, sector rural del corregimiento de Caimalito, en Pereira, donde cerca de 50 personas habían ingresado sin autorización y levantado asentamientos improvisados.

Durante la verificación, los uniformados identificaron que el grupo contaba con walkie-talkies, pólvora, canicas, caucheras y otros elementos, lo que generaba presuntos riesgos en el operativo.

Elementos peligrosos

La Policía Metropolitana de Pereira, confirmó que pese a los esfuerzos de mediación y diálogo adelantados por la Policía, no fue posible alcanzar un acuerdo voluntario de retiro, por lo que se procedió a ejecutar el desalojo bajo protocolos establecidos para ocupación ilegal de predios con la participación de La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

En medio de estos hechos, un ciudadano de 49 años resultó lesionado con una herida abierta en el pómulo. La persona fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro médico.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y los entes de control, al respecto se refirió el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón.

“Lo que se está viviendo aquí en Pereira es una situación de ocupación de predios como forma de, presuntamente, de presión para que las instituciones responsables de orden nacional, como la SAE, la Unidad de Tierras, pues resuelvan unas peticiones de unos ciudadanos. El caso que se conoce en el predio Egipto, donde se presentó un herido ante una situación que está por esclarecerse. Vienen, según la información que se tiene, desde la semana pasada, cuando se han venido ocupando algunos predios, como el de Combia, que sucedió hace 20 días, y luego en Condina, recientemente.”

El personero dio a conocer la identidad de esta persona herida en el desalojo.

“El caso es que hoy se tiene a un ciudadano que, según el informe que tenemos, su nombre es Aldemar Gañan, y proviene de San José del Palmar, en El Chocó.”

Este caso se convierte en el séptimo intento de ocupación ilegal registrado en Risaralda durante el 2025.

De acuerdo con las autoridades, el mismo grupo ya había intentado anteriormente tomarse el mismo predio, situación que en esa oportunidad se resolvió mediante salida pacífica.

Denuncian vulneración de derechos

El grupo que se encontraba dentro de la finca Egipto se identificó como integrantes de La Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina “Somos Tierra”, que por medio de un comunicado dieron a concoer la situación.

En el comunicado señalan que, “la comunidad campesina realiza una ocupación pacífica en el predio de dominio de la Sociedad de Activos Especiales – SAE. 9:00 a.m. llegaron dos agentes de policía, quienes no realizaron su debida identificación, preguntándole a la comunidad por qué estaban en el predio, en cual la comunidad campesina expone que se encuentran en un proceso de movilización nacional para que el gobierno nacional y la SAE cumpla con lo pactado a SOMOS TIERRA."

Luego en este comunicado señalan que el UNDMO vulneró sus derechos al realizar este desalojo sin cumplir con los requisitos normativos.

“...El desalojo forzado sin garantías de solución a las problemáticas que han llevado a la comunidad a tomar las vías de la movilización y violatorio al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que prohíbe los desalojos forzosos que violan el derecho a la vivienda adecuada. Esto significa que los desalojos solo son admisibles en circunstancias excepcionales y deben estar sujetos a garantías legales y de otro tipo, como un aviso previo, protección jurídica, asistencia legal, acceso a recursos y, en caso de que sea necesario, compensación o reasentamiento adecuados.”