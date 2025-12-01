Capturados cabecillas de una red del narcotráfico que vende droga en Risaralda, Caldas y Bogotá

El Ejército y la Policía de Caldas, en un trabajo de investigación, realizaron la captura de dos sujetos señalados de ser los principales cabecillas de una red de narcotráfico que opera en el centro del país, los cuales compraban, transportaban y distribuían estupefacientes en los municipios de Dosquebradas y Quinchía en Risaralda y Villamaría, Supía y Riosucio en Caldas.

Alias Pacho Panela y su compañera sentimental, alias Andrea, tenían orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; mientras que alias el Indio, fue detenido en flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lea también: Policía realizó el lanzamiento del ‘Plan Navidad’ en Pereira, llegaron 200 uniformados de refuerzo

Durante las diligencias de allanamiento se logró la incautación de diversos estupefacientes y teléfonos celulares, elementos que fueron dejados a disposición de la autoridad correspondiente.

El teniente coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón San Mateo señaló que continuarán afectando las organizaciones delincuenciales que buscan afectar la estabilidad de los habitantes del departamento de Risaralda y todo el Eje Cafetero.

“Tropas del Batallón de Artillería de Campaña número 8 y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 9, en el departamento de Caldas, en los municipios de Supía y Riosucio, se dio la captura de tres sujetos, los cuales se encargaban de la venta de estupefacientes que vienen desde el departamento del Cauca. Estos ejercían estas labores en los departamentos de Risaralda y Caldas.”

Le puede interesar: Desmantelan laboratorio de droga sintética en Dosquebradas, Risaralda; dos personas capturadas

Esta organización es señalada de coordinar la compra, transporte y venta de estupefacientes en grandes y pequeñas cantidades desde los departamentos de Cauca, Antioquia y Caquetá, para distribuirlos en el Eje Cafetero y Bogotá.