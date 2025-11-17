Cruzeiro: “Sin jugar, podríamos vender a Néiser Villarreal y ganar dinero”

Néiser Villarreal celebra uno de sus cinco goles en el Mundial Sub-20 ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

Néiser Villarreal, quien tuvo una destacada participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia, será nuevo jugador del Cruzeiro, equipo con el que firmará contrato por las próximas cinco temporadas. Se espera que el delantero llegue a territorio brasileño en diciembre.

El club logró asegurar el fichaje del colombiano meses antes de su gran actuación en la Copa del Mundo. Incluso confirmaron que de, no haber conseguido un acuerdo su destino sería otro, pues actualmente pertenece a Millonarios, equipo con el que suma 15 partidos disputados y ningún gol. El conjunto Embajador ya inició un proceso administrativo en su contra, dado que el jugador nunca volvió a presentarse luego del certamen, a pesar de tener un contrato vigente hasta finales de este mes.

“Su fichaje no fue nada fácil. Fue un proceso que implicó muchas conversaciones"

Joaquim Pinto, principal encargado del departamento de ojeadores de Cruzeiro afirmó que, para fichar a Néiser fue una complicada negociación y, que incluso dejaron de hablar por un momento, cuando el dinero que pedían por el jugador se salía del rango que manejaba el club.

“Sabíamos, y ahora ustedes también lo saben, que su fichaje no fue nada fácil. Fue un proceso que implicó muchas conversaciones; en cierto momento, dejamos de hablar porque nos dimos cuenta de que lo que pedían estaba fuera del alcance del Cruzeiro. Y luego, en la etapa final, logramos ficharlo. Estamos sumamente satisfechos”, aseguró Joaquim.

Prosiguió: “Ahora mismo, incluso sin jugar en Cruzeiro, ya podríamos vender a Néiser y ganar dinero. Muchos clubes en este Mundial Sub-20 no lo tenían tan bien identificado, o sí lo tenían pero no querían arriesgarse. Ahora, quieren hacerlo, basándose en lo que demostró en el Mundial”.

Por último, mencionó: “Siempre trabajamos con responsabilidad. Le daremos la bienvenida, lo integraremos. Es lo mismo que hacemos con otros jugadores que se van adaptando poco a poco al Cruzeiro. Y obviamente, tenemos grandes expectativas puestas en Néiser”.