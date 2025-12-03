Nacional hace cuentas para llegar a la final de la Liga colombiana: necesita estos resultados

Atlético Nacional, tras su derrota contra Junior en Barranquilla, dejó de depender de sí mismo y ahora dependerá de otros resultados en la fecha 5 y 6 de cuadrangulares para volver a una final de Ligos resultados del resto de la fecha 4 en el Grupo A, establecieron un duelo por llegar a la definición muy apretado.

Mientras en el Grupo B Tolima y Bucaramanga son los únicos opcionados, Junior, Nacional, América y Medellín están vivos y en la última fecha podría incluso haber un panorama en el que los cuatro equipos queden con la misma cantidad de puntos.

Le puede interesar: Grupo A de cuadrangulares de Liga colombiana: Así quedó tras empate entre Medellín y América

Así va el Grupo A de cuadrangulares

Pos Equipo Puntos Partidos Dif 1 Junior 8 4 +2 2 América 5 4 0 3 Nacional 5 4 0 4 Medellín 2* 4 -2

¿Cuáles son las cuentas de Atlético Nacional?

La fecha 5 será clave, pues Junior podría quedar listo como el finalista en caso de ganarle al América. La ventaja del Tiburón será que disputará el duelo ante el Escarlata sabiendo el resultado del clásico paisa entre Nacional y Medellín.

Así las cosas, Nacional deberá ganarle a Medellín para acumular 8 puntos y superar al América en la última fecha, en Cali, para llegar a 11 unidades. Sin embargo, necesita que Junior no sume más de 3 puntos.

Lea también: Reclasificación Liga colombiana 2025: Así van los cupos internacionales tras empate de DIM y América

Si Nacional supera al Medellín y empata con América, Nacional también podría aspirar a ser líder del Grupo A, pero ahí dependerá de otros resultados y de la diferencia de gol. Si pierde el clásico contra Medellín queda eliminado, pues en caso de que empate en puntos con el propio Poderoso en la fecha 6 (8), el punto invisible clasificaría a los de Alejandro Restrepo.

Medellín también es el aventajado en caso de que haya empate con 8 puntos, los cuatro equipos, en la última fecha, partiendo del ítem del punto invisible. Lo anterior podría pasar si DIM le gana a Nacional y Junior, si la Mecha supera al Tiburón en Barranquilla y si el verde vence al América en la última jornada.

Así se jugará la fecha 5 y 6 de cuadrangulares en el Grupo A

Fecha 5

- Junior vs. América

- Nacional vs. DIM

Fecha 6

- América vs. Nacional

- Medellín vs. Junior