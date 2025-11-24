Millonarios tomó radical decisión con Néiser Villarreal, tras actos de indisciplina

Néiser Villarreal, durante uno de sus partidos con Millonarios / Millonarios FC.

Millonarios informó, a través de sus redes sociales, que tomó una radical decisión con el jugador Néiser Villarreal, delantero de la Selección Colombia Sub-20 y cuyo contrato con el club concluía este mes.

"Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal", publicó el club bogotano a través de su cuenta de X, antes Twitter.

¿Por qué desvincularon a Villarreal anticipadamente?

La decisión de Millonarios de desvincular a Néiser Villarreal antes de concluir su contrato se debió a actos de indisciplina de parte del jugador tumaqueño de 20 años.

Finalizada su participación en el Mundial Sub-20 de Chile, donde Colombia accedió hasta semifinales, quedándose finalmente con el tercer puesto con Néiser como gran figura con cinco anotaciones, el delantero nunca se presentó al equipo bogotano, con quien le restaba más de un mes de vinculación.

Para agravar las cosas, el jugador fue citado en dos oportunidades a descargo, citación que ignoró, como los correos y demás comunicaciones de parte de la institución.

El balance de Villarreal en Millonarios

En total, Néiser Villarreal disputó 26 partidos con Millonarios, para un pobre saldo de tan solo tres asistencias y ni un solo gol marcado. El atacante compartió con Falcao García, quien en varias ocasiones intentó aconsejarlo sobre su carrera.

¿Qué pasará ahora con Néiser Villarreal?

Según pudo conocer Caracol Radio, Néiser Villarreal estaría arribando entre este martes o miércoles a Brasil, país donde firmó un precontrato con Cruzeiro de Belo Horizonte. Joaquim Pinto, principal encargado del departamento de ojeadores, aseguró días atrás que el jugador podría ser vendido directamente a Europa, donde ha despertado gran interés, tras su desempeño en la Copa del Mundo.